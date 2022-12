BANGKOK: Nach einer Vorhersage des Meteorologischen Amtes werden die Temperaturen in der kommenden Woche in der nördlichen Hälfte des Landes um 3 bis 5 Grad Celsius und in den anderen Landesteilen um 2 bis 4 Grad Celsius fallen.

Der Temperaturrückgang wird durch ein starkes Hochdrucksystem aus China verursacht, das sich bis in den oberen Teil Thailands ausdehnt, so die Wetterbehörde. Eine Tiefdruckzelle über Ostmalaysia wird von Sonntag bis Montag durch die untere Andamanensee ziehen, während sich der gemäßigte Nordostmonsun im Golf von Thailand fortsetzen wird.

Auch hier werden weitere Regenfälle erwartet, die in einigen Gebieten heftig ausfallen werden. Die Wellen im unteren Golf von Thailand werden bis zu 2 m hoch sein. Sie werden während der für Donnerstag erwarteten Gewitter weiter ansteigen.

Das Ministerium warnte, dass Menschen, die an Wasserstraßen im Süden leben, sich auf mögliche Überschwemmungen vorbereiten sollten, während diejenigen, die an oder in der Nähe von Berghängeln und Hügeln leben, sich auf Sturzfluten einstellen sollten. Gewitter könnten eine Gefahr für Schiffe im südlichen Golf von Thailand darstellen, so das Meteorologische Amt.

Die Wettervorhersage für den 11. bis 15. Dezember 2022: Bangkok und Umgebung: Kühles Wetter und starker Wind, mit Temperaturen zwischen 18 bis 22 Grad und 29 bis 33 Grad.

Norden

Kühles Wetter mit starkem Wind und Temperaturen zwischen Tiefstwerten von 14 bis 21 Grad und Höchstwerten von 29 bis 32 Grad. In den Höhenlagen können die Temperaturen auf 5 bis 14 Grad fallen.

Nordosten

Kühl bis kalt mit starkem Wind bei Tiefstwerten von 16 bis 22 Grad und Höchstwerten von 29 bis 33 Grad. In den Höhenlagen können die Temperaturen auf 13 bis 15 Grad sinken.

Zentralebene

Kühl mit starkem Wind bei Tiefstwerten von 16 bis 21 Grad und Höchstwerten von 29 bis 32 Grad.

Osten

Kühle Morgenstunden mit starkem Wind und Temperaturen von 16 bis 21 Grad bis zu 29 bis 32 Grad. Die Wellen werden etwa einen Meter hoch und 1 bis 2 Meter hoch vor der Küste sein.

Süden (Golfküste)

Kühler Morgen mit vereinzelten Gewitterschauern und vereinzeltem Starkregen. Die Temperaturen bewegen sich zwischen Tiefstwerten von 20 bis 25 und Höchstwerten von 26 bis 33 Grad. Die Wellen werden etwa zwei Meter hoch sein und bei Gewitter auf über zwei Meter ansteigen.

Süden (Andamanensee)

Einzelne bis vereinzelte Gewitter mit Tiefsttemperaturen von 22 bis 25 Grad und Höchsttemperaturen von 26 bis 33 Grad. Die Wellen werden ein bis zwei Meter hoch sein, bei Gewittern bis über zwei Meter.