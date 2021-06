Wettbewerbsfähigkeit: Thailand hat Nachholbedarf

Von: Redaktion DER FARANG | 19.06.21

BANGKOK: Thailand kletterte in der Weltrangliste der Wettbewerbsfähigkeit 2021 um einen Platz auf Rang 28. Besorgniserregend ist allerdings Thailands internationaler Handel im Ranking der Wirtschaftsleistung, der einen deutlichen Rückgang von Platz 5 im Jahr 2020 auf Platz 21 in diesem Jahr verzeichnete.

Das Institute for Management Development (IMD, eine unabhängige akademische Institution mit Schweizer Wurzeln und globaler Reichweite, erstellt ein Ranking von 64 Volkswirtschaften und bewertet, ob ein Land den Wohlstand seiner Bevölkerung fördert und ob es das wirtschaftliche Wohlergehen anhand von harten Daten und Umfrageantworten von Führungskräften misst.

Laut IMD ist der Aufstieg Thailands um einen Platz in der Rangliste auf Verbesserungen in verschiedenen Bereichen zurückzuführen, wie z.B. bei den Arbeitsmarktindikatoren, einschließlich des Anstiegs der Erwerbsbevölkerung und der Weiterbildungsmöglichkeiten für Arbeitnehmer im privaten Sektor. Auch bei den öffentlichen Finanzen sowie bei der Gesetzgebung für Unternehmen gab es einige positive Anmerkungen.

Laut Christos Cabolis, Chefökonom des IMD World Competitiveness Center, gibt es mehrere Bereiche, die Thailand angehen kann, um seine Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen, einschließlich der sogenannten immateriellen Infrastruktur. So muss die Qualität seines Bildungssystems auf der sekundären und tertiären Ebene verbessert werden, ebenso die Qualität des Gesundheitssystems. Drittens sind Innovationen in Geschäftsprozessen zur Verringerung der Umweltbelastung sowie in die Produktivität privater und öffentlicher Unternehmen erforderlich.

Die ersten vier Plätze in der Rangliste wurden von europäischen Ländern dominiert, nämlich der Schweiz, Schweden, Dänemark und den Niederlanden. Unter den ASEAN-Staaten legten Malaysia und Indonesien um zwei Plätze auf Rang 25 bzw. um drei Plätze auf Rang 37 zu, während Singapur vom ersten auf den fünften Platz zurückfiel.