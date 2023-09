Von: Björn Jahner | 25.09.23

BANGKOK: Laut dem World Talent Ranking (WTR) 2023 des International Institute for Management Development (IMD) belegt Thailand in der Region Asien-Pazifik den zehnten Platz.

Laut der kürzlich vom IMD veröffentlichten WTR-Ausgabe 2023 belegt Thailand den 10. Platz innerhalb der Region Asien-Pazifik (APAC) und den 45. Platz von insgesamt 64 im WTR bewerteten Ländern. Das Königreich rangiert außerdem weltweit auf Platz 29 im Bereich Attraktivität, in dem die Fähigkeit bewertet wird, Talente aus dem In- und Ausland anzuziehen und zu halten.

Trotz der langanhaltenden Auswirkungen der Covid-19-Pandemie, die eine entscheidende Rolle bei der Wettbewerbsfähigkeit von Talenten spielt, hat die Schweiz ihren Spitzenplatz im WTR 2023 gehalten, gefolgt von Luxemburg und Island. Singapur ist das einzige asiatische Land unter den Top Ten und belegt den achten Platz.

In der Ausgabe 2023 wurden 64 Volkswirtschaften anhand von 31 Kriterien untersucht, die sowohl harte Daten als auch Umfrageantworten von Führungskräften umfassen und die globale Talentwettbewerbsfähigkeit der einzelnen Volkswirtschaften widerspiegeln. Jedes Kriterium wurde dann in drei Faktoren unterteilt: Investitionen und Entwicklung, d. h. die inländischen Ressourcen, die für die Entwicklung einheimischer Talente eingesetzt werden; Attraktivität, d. h. die Fähigkeit, Talente aus dem In- und Ausland anzuziehen und zu halten; und Bereitschaft, d. h. die Qualität der verfügbaren Fähigkeiten und Kompetenzen im Talentpool.

Die Studie zeigt, dass die meisten Regionen nicht in der Lage waren, das Niveau der Wettbewerbsfähigkeit bei Talenten von vor der Pandemie wieder zu erreichen. Sie zeigt auch, dass mit der zunehmenden Dienstleistungsorientierung der Volkswirtschaften die physische Präsenz der Arbeitnehmer im Land ihres Arbeitgebers nicht mehr erforderlich ist.