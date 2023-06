Foto: The Nation

BANGKOK: Bangkoks Gouverneur Chadchart Sittipunt hat am Samstag (10. Juni 2023) einen Wettbewerb für vorbildliche Gemeinden an den Ufern des Prem-Prachakorn-Kanals in Bangkok und der angrenzenden Provinz Pathum Thani gestartet.

Gouverneur Chadchart führte den Vorsitz bei der Zeremonie zur Eröffnung des Wettbewerbs, die in der Gemeinde Pracha Ruamjai 1 im Bangkoker Stadtteil Chatuchak stattfand.

Der Wettbewerb ist auf drei Gemeinden an den Ufern des Kanals beschränkt: Pracha Ruamjai 1 und Pracha Ruamjai 2 in Chatuchak sowie die Gemeinde Wat Sing in Pathum Thani. Die drei Gemeinden zählen zusammen mehr als 693 Haushalte.

Es werden zwei Preise vergeben. Der erste geht an Einwohner-Gruppen in jeder Gemeinde, der zweite an eine der drei Gemeinden.

Foto: The Nation

Für den ersten Preis können 30 Familien aus jeder Gemeinde eine Gruppe bilden, um am Wettbewerb teilzunehmen. Laut Gouverneur Chadchart sei der Wettbewerb Teil der Bemühungen, die Gemeinden entlang der Kanalufer in Ordnung und das Kanalwasser sauber zu halten.

Die BMA wurde von Partnern aus der Wirtschaft unterstützt, die 240.000 Baht in bar zur Verfügung stellten, die für Preise verwendet werden. Die Gewinner werden nächsten Monat bekanntgegeben.

Der Khlong war früher ein wichtiger Verkehrsweg, doch als Bangkok expandierte, griffen viele Gemeinden auf den Kanal über, bis die nationale Regierung und die BMA zusammenarbeiteten, um neue Häuser für die Hausbesetzer an den Ufern des Kanals zu bauen.

Der Müll der Hausbesetzer führte jedoch dazu, dass der Kanal zu flach wurde, so dass er für die Ableitung von Überschwemmungen unbrauchbar wurde.

Gouverneur Chadchart betonte, dass der Wettbewerb eine nachhaltige Maßnahme sei, um alle Gemeinden zu ermutigen, die Umwelt des Kanals zu schützen.

Mittelfristig wird die BMA den Bewohnern der Gemeinden eine Ausbildung anbieten, damit sie bessere Arbeitsplätze finden können.

Langfristig werde die BMA die Gemeinden so entwickeln, dass sie wirtschaftlich und ökologisch nachhaltig werden, so Gouverneur Chadchart.