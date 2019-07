Westlicher Ausländer treibt tot im Meer

Von: Björn Jahner | 12.07.19

Rettungskräfte bergen die bisher unidentifizierte Leiche aus dem Meer. Foto: The Thaiger / Newshawk Phuket

PHUKET: Etwa 500 Meter vom Karon Beach entfernt wurde am Mittwoch eine im Wasser treibende Leiche aus dem Meer geborgen.

Nach Aussage der Behörden soll es sich um einen westlichen, männlichen Ausländer handeln. Der Mann war bekleidet mit einem schwarzen Trägershirt, blauen Shorts und schwarzen Adidas-Turnschuhen mit weißen Sohlen. Da er keine Ausweisdokumente bei sich trug, ist seine Identität bisher ungeklärt. Die Leiche wies keine Verletzungen auf und wurde zur Autopsie ins Krankenhaus in Samkong gebracht, um die genaue Todesursache in Erfahrung zu bringen. Ein Fischer stieß auf den im Meer treibenden leblosen Körper und rief die Rettungskräfte der Ruamjai Foundation zu Hilfe. Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen, um die Identität des Mannes in Erfahrung zu bringen.