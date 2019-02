Von: Redaktion DER FARANG | 25.02.19

NAKHON RATCHASIMA: Wespenschwärme haben in den letzten Tagen Kinder einer Schule in Phimai angegriffen und gestochen.

Wespen verfolgten Schülerinnen und Schüler im Klassenzimmer, auf dem Fußballfeld und bei weiteren Aktivitäten. Mehrere Kinder klagten über allergische Reaktionen und mussten sich in ärztliche Behandlung begeben. Schlussendlich lebten Schüler und Lehrer in ständiger Angst vor den Angriffen. Deshalb hat die Schulleitung eine gemeinnützige Stiftung um Hilfe gebeten. Die Retter kamen am Sonntagmorgen mit Gasflaschen und Rohren und zerstörten über 50 Wespennester – in Büschen rund um das Schulgebäude, in Fenster- und Türrahmen und Markisen der Schule.