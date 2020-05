Von: Redaktion DER FARANG | 03.05.20

Die Redaktion freut sich sehr über das Lob eines Lesers:

Dem Leserbrief von Herrn Peter Demosten (Anm. d. Red.: „Es gilt für mich, was Sie schreiben“ / FA08/2020) kann ich von ganzen Herzen nur zustimmen. Auch für mich sind das Online-Abonnement des FARANG sowie das Newsportal eine wertvolle Informationsquelle und unverzichtbare Hilfe. Und das nicht nur in Zeiten von Corona (hier natürlich ganz besonders!). DER FARANG ist für mich die einzige verständliche Verbindung zu wichtigen gesellschaftlichen Informationen. Im Interesse vieler deutschsprachiger Leser wünsche ich Ihnen in dieser wirtschaftlich schwierigen Situation – und natürlich da­rüber hinaus – alles Gute für die Zukunft. Und vor allen Dingen – bleiben Sie gesund.

Werner Gaube, Pattaya

