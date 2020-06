Werbeaktionen für Alkohol sind verboten

Von: Redaktion DER FARANG | 08.06.20

Werbekampagnen, die darauf abzielen, eine bestimmte Marke eines Herstellers für alkoholische Getränke zur Popularität zu verhelfen, sind in Thailand verboten. Foto: Freepik

BANGKOK: Ein Craft Beer-Händler ist zu einer Geldstrafe von 50.000 Baht verurteilt worden, weil er gegen das Alkoholkontrollgesetz verstoßen haben soll.

In einem Posting auf seiner Facebook-Seite warnt Beervana andere Unternehmen. Die Firma will auch eine Petition für die Abschaffung des Gesetzes einreichen, da es Unternehmen schade, die während der Covid-19-Krise zu kämpfen hätten. Nach dem Gesetz sei es Händlern verboten, für Alkoholmarken zu werben; Flaschen oder -gläser zu posten, auf denen die Alkoholmarke zu sehen ist; Alkohol zu verschenken, zum Probieren eines alkoholischen Produkts einzuladen oder Prominente zu beauftragen, um für Alkoholmarken zu werben.

Chuwit Chantaras, Sprecher eines Alkoholpräventionsnetzwerks, widerlegt einige von Beervanas Behauptungen. Alkohol sei für fast 50.000 Todesfälle pro Jahr in Thailand verantwortlich. Da Bars derzeit geschlossen seien und Restaurants Alkohol nur zum Mitnehmen verkaufen dürften, griffen viele Unternehmen auf illegale Wege des Alkoholverkaufs zurück. Zu diesen Methoden gehörten Werbeaktionen und Sonderangebote auf ausgewählte Marken. Das verstoße gegen das Gesetz, berichtet „The Pattaya News“ weiter.

Die Behauptung Beervanas, dass sogar das Zeigen einer Flasche ohne Marke oder die Verwendung des Wortes „Bier" nach dem Gesetz illegal sei, stimme nicht. Chuwit weist darauf hin, dass nur das Werben für eine bestimmte Biermarke oder der Einsatz von Prominenten mit dem Ziel, die Popularität einer bestimmten Biermarke zu steigern, verboten sei. Dies gilt nicht nur für Bier, sondern für alle Alkoholmarken.

Bars und Clubs sind seit Ende März geschlossen. Es wird erwartet, dass sie in den nächsten Wochen in Phase Vier der Aufhebung der Beschränkungen in ganz Thailand wieder geöffnet werden. Alkohol kann derzeit gekauft, aber nur zuhause konsumiert werden.