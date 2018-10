Vandalismus am Tha Pae Gate in der historischen Altstadt von Chiang Mai. Foto: Happy Radio 985

CHIANG MAI: Die Polizei fahndet nach einem Sprayer, der am historischen Tha Pae Gate offensichtlich seinen Namen oder Schriftzug hinterlassen hat.

Die Ermittler glauben, dass es sich bei dem Sprayer um einen Ausländer handelt. Die Polizei stuft das Graffiti als Vandalismus ein. An der Wand steht geschrieben: Scousse Lee B… Nach Auswertung von Überwachungskameras glauben die Beamten, dass der „Künstler“ am Donnerstagmorgen gegen 4 Uhr am Werke war. Städtische Mitarbeiter haben inzwischen das Grafitti entfernt.