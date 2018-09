NEW YORK (dpa) - Die Multilateralisten dieser Welt gegen einen Einzelkämpfer - das ist die Konstellation bei der diesjährigen UN-Generalversammlung. Der deutsche Außenminister hat dazu eine Idee mit nach New York gebracht - und zeigt sich zufrieden mit der Resonanz.

Es ist eines dieser Wörter aus der Sprache der Diplomaten, die kaum ein normaler Mensch versteht: Multilateralismus. Das klingt wie eine seltene Pflanze oder eine ansteckende Krankheit. Alle Versuche, den lateinischen Fachbegriff für ein breites Publikum zu übersetzen, sind bisher gescheitert. «Regelbasierte Ordnung» sagen einige. Aber auch das ist nicht viel verständlicher.

Die einfachste Übersetzung wäre vielleicht: Internationale Zusammenarbeit. Denn immer, wenn sich mehr als zwei Länder zusammentun, ist das Multilateralismus. Oder andersherum gesagt: Multilateralismus ist das Gegenteil von nationalen Alleingängen.

Das erklärt auch schon, warum der Begriff seit knapp zwei Jahren in aller Munde ist. Das mächtigste aller Länder, die USA, wollen ihr eigenes Ding machen, seitdem Donald Trump ihr Präsident ist. Auf der anderen Seite stehen diejenigen, die das Klimaabkommen von Paris erhalten wollen, zur Atomvereinbarung mit dem Iran stehen und den freien Welthandel verteidigen.

Multilateralismus ist ihr Kampfbegriff und die Vereinten Nationen sind ihre Basis. 193 Länder gehören der 1945 unmittelbar nach dem Zeiten Weltkrieg gegründeten Organisation an, die Konflikte lösen und Frieden schaffen soll. Seit Dienstag ist Generalversammlung - wie jedes Jahr. Und die Hauptrolle hat wieder ausgerechnet der, der mit den Idealen der Vereinten Nationen mit am wenigsten anfangen kann: Donald Trump, der Einzelkämpfer.

«Wir lehnen die Ideologie des Globalismus ab und wir huldigen der Doktrin des Patriotismus», sagte Trump am Dienstag in seiner Rede. «Amerika wird von Amerika regiert. (...) Wir werden Amerikas Souveränität nie aufgeben.» Trump tauchte sogar - ungewöhnlicherweise - tief in die Geschichte seines Landes ein und bemühte die Monroe-Doktrin von 1823, mit der sich die USA Einmischung von außen - vor allem der Europäer - verbaten.

Die Antwort der Multilateralisten gab der französische Präsident Emmanuel Macron. «Ich überlasse die Souveränität der Völker nicht den Nationalisten, denn ihre Souveränität kann die Universalität unserer Werte, die Menschenrechte, nicht infrage stellen.»

Die Europäer suchen weiterhin nach Konzepten, wie sie mit Trump umgehen können. Mit einem, der die Europäische Union belächelt und G7-Gipfelergebnisse mit einer Twitter-Nachricht platzen lässt.

Der deutsche Außenminister Heiko Maas hat dazu eine Idee mit nach New York gebracht. Er will eine «Allianz der Multilateralisten» schmieden, die eine auf internationalen Abkommen basierende und von internationalen Organisationen gesteuerte Weltordnung verteidigen soll. Eine Kerngruppe dieser Allianz gibt es schon: Deutschland, Japan, Kanada. Andere sollen hinzukommen. Die Franzosen haben Interesse, einige andere Europäer auch. Südafrika wäre ein Kandidat, aus Lateinamerika soll auch ein Land dabei sein.

Maas stellt sich ein loses Netzwerk von Staaten vor, keine feste Institution. Es sollen Länder sein, die die gleichen Werte teilen. Ein Land wie China hätte damit wohl keine Chance, in das Netzwerk aufgenommen zu werden, obwohl auch Peking für den Multilateralismus wirbt.

Deutschland sitzt ab Januar für zwei Jahre im UN-Sicherheitsrat, dem wichtigsten Gremium der Vereinte Nationen. Maas will diese Zeit nutzen, um seine Idee weiter voranzutreiben. «Ich stelle hier fest, es gibt auch große Erwartungen an uns, durchaus auch voranzugehen an der einen oder anderen Stelle», sagte er in New York. «Wir können nicht immer erklären, wir wollen mehr Verantwortung in der Welt übernehmen, sondern wir müssen es auch tun, und das werden wir auch.»

Das Ziel bleibt aber unklar. Von einer frontal gegen Trump gerichteten Allianz will Maas nichts wissen. Denn die Multilateralisten werden weiter in fast jeder Frage auf die USA angewiesen sein. Sei es bei der Bündnisverteidigung der Nato oder bei der Lösung der Krisen dieser Welt. Um Letzteres wird es gehen, wenn Maas nächsten Dienstag schon wieder in die USA kommt - diesmal nach Washington. Syrien und Iran werden wohl die drängendsten Themen sein, die er mit US-Außenminister Mike Pompeo besprechen wird. Vielleicht lässt er auch das Wort Multilateralismus fallen. Beeindrucken wird das seinen Counterpart aber eher nicht.