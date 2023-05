Wer hat die beste Bohne im ganzen Land?

Von: Björn Jahner | 28.05.23

BANGKOK: Das Landwirtschaftsministerium (DOA) veranstaltet einen Wettbewerb um den besten „nachhaltigen Kaffee“ des Landes. Mit dem Contest soll die Qualität und internationale Wettbewerbsfähigkeit des thailändischen Kaffees verbessert werden.

Nach Aussage von DOA-Generaldirektor Rapeephat Chantarasriwong habe ein ähnlicher Wettbewerb im vergangenen Jahr 1,3 Millionen Baht an Einnahmen eingebracht, insbesondere durch den Verkauf von Arabica- und Robusta-Kaffee.

Die Anmeldefrist wurde laut Khun Rapeephat bis zum 10. Juni 2023 verlängert. Der Wettbewerb umfasst fünf Kategorien:

Arabica (Trockenverfahren)

Arabica (gewaschenes Verfahren)

Arabica (Honigverfahren)

Arabica (innovatives Verfahren)

Robusta (alle Verfahren)

Die Gewinner in jeder Kategorie erhalten einen Pokal von Ihrer Königlichen Hoheit Prinzessin Maha Chakri Sirindhorn und einen Geldpreis in Höhe von 50.000 Baht, so Khun Rapeephat.

Dem Erstplatzierten überreicht der Staatssekretär des Ministeriums für Landwirtschaft und Genossenschaften einen Pokal und 30.000 Baht in bar, während der Zweitplatzierte von Khun Rapeephat persönlich einen Pokal und 10.000 Baht erhält.

Er sagte, dass die Teilnehmer, die den Wettbewerb gewinnen, Zertifikate für die Qualität ihres Kaffees erhalten werden.

Der Wettbewerb soll den Farmern als Präsentationsplattform dienen und ihnen helfen, die für den Weltmarkt erforderliche Qualität zu erreichen, betonte Khun Rapeephat.

Er fügte hinzu, dass die fünf besten Kaffees jeder Kategorie auf einer Ausstellung in Moskau im August und in Berlin im Dezember präsentiert werden sollen.

Weitere Informationen erhalten Sie beim Gartenbau-Forschungsinstitut unter der Rufnummer 02-940.5484-117, beim Königlichen Landwirtschaftlichen Forschungszentrum in Chiang Mai unter der Rufnummer 053-114.133-6, beim Gartenbau-Forschungszentrum in Sisaket unter der Rufnummer 045-814.581, beim Landwirtschaftlichen Forschungszentrum im Hochland von Phetchabun unter der Rufnummer 056-810.024, beim Gartenbau-Forschungszentrum in Chanthaburi unter der Rufnummer 039-397.030 und beim Gartenbau-Forschungszentrum in Chumphon unter der Rufnummer 077-556.073 und 077-556.191.