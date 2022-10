Von: Björn Jahner | 16.10.22

PATTAYA: Das Loy-Krathong-Fest ist bei Einheimischen und ausländischen Besuchern genauso beliebt und findet dieses Jahr in der Vollmondnacht am Dienstag, 8. November statt. In Pattaya wird auch dieses Jahr wieder ein Wettbewerb um das schönste Krathong der Stadt veranstaltet. Die Teilnehmer dürfen bei der Herstellung ausschließlich Naturmaterialien zum Wohle der Umwelt verwenden. Mit der Ausrichtung des Wettbewerbs will die Stadtverwaltung den Kulturtourismus in Pattaya ankurbeln.

Die Abteilung für die Förderung des Kulturtourismus des Ministeriums für Tourismus und Sport organisiert auch dieses Jahr wieder einen Wettbewerb um das schönste selbstgebastelte Krathong der Stadt. Das „Pattaya City Loy Krathong Festival 2022“, das am Dienstag, 8. November 2022 im Aktivitätsbereich des Einkaufszentrums Central Pattaya an der Pattaya Beach Road veranstaltet wird, soll die Kreativität, die Handwerkskunst und die Bewahrung der Volksweisheit fördern und den Tourismus in Pattaya unterstützen.

In diesem Jahr findet der Wettbewerb von 09.00 bis 13.30 Uhr statt und ist in 3 Stufen unterteilt: 1. Für Schüler bis Klasse 6. 2. Für Schüler bis Klasse 3. 3. Für die allgemeine Bevölkerung, keine Einschränkung hinsichtlich des Alters, Geschlechts und Bildungsniveaus.

Jedes Team kann eine Liste von Teilnehmern einreichen, darf jedoch nicht mehr als 2 Personen umfassen. Inte­ressierte Teilnehmer können sich noch bis zum 31. Oktober 2022 persönlich bei der Abteilung für die Förderung des Kulturtourismus im Büro für Tourismus und Sport im Gebäude 1 im 1. Stock des Rathauses von Pattaya bewerben. Auskunft unter der Rufnummer 038-253.130. ​