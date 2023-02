Von: Redaktion DER FARANG | 28.02.23

Die Doku wird am 28.02.2023 im ZDF ausgestrahlt. Foto: Marcus Kablitz/Zdf/dpa

BERLIN: Eine schlimme Diagnose, ein schrecklicher Unfall - plötzlich ist nichts mehr so wie es gerade eben noch war. Wie zwei Frauen mit ihrer neuen Situation umgehen, das erzählen sie in der Reportage «Wie vom Blitz getroffen» aus der Reihe «37 Grad». Sie ist zu sehen an diesem Dienstag um 22.15 Uhr im ZDF.

«Ich finde es einfach nur lächerlich, wie konzentriert Leute versuchen, mich unbeobachtet zu beobachten» - das sagt Lena (22) im Schwimmbad, wo ihre Brandwunden für alle gut sichtbar sind. Sie stammen von einem «verirrten» Trockenblitz von einem viel weiter entfernten Gewitter. Dieser Blitz hat sie vier Jahre zuvor beim Wäscheaufhängen in La Paz in Bolivien getroffen. In das Land hatte sie sie sich im April 2019 für einen Freiwilligendienst gemeldet.

Lena wurde wiederbelebt, ins künstliche Koma versetzt und später vom Roten Kreuz nach Deutschland ausgeflogen. Lena hat überlebt, doch nach dem Unfall war alles anders: Sie hat Mobilitätseinschränkungen und Hörschäden, kämpft neben ihren Traumata auch mit Depression, Magersucht und chronischen Schmerzen. Sie muss Unmengen von Tabletten einnehmen, diverse Therapien pro Woche absolvieren, sich mehrfach im Jahr weiteren Operationen und Rehamaßnahmen unterziehen.

Ingrid, heute 56, war vor sechs Jahren mit dem Fahrrad auf dem Rückweg von einer Tagung, als sie merkte, dass sie nicht mehr gut sieht. Kurz darauf wachte sie im Krankenhaus auf, ihr Mann saß am Bett, als der Arzt ihr die Diagnose sagte: Epilepsie.

Zunächst bedeutete das keinen großen Einschnitt für Ingrid, bis zwei Jahre später der zweite Anfall kam. Mittlerweile werden die epileptischen Anfälle bei ihr immer seltener, dafür sind sie aber so heftig, dass sie sich an nichts erinnern kann. Als sie im November 2019 ihren vorerst letzten Anfall bekam, geriet ihre Welt ins Wanken. Das Jugendamt entzog ihr die Erlaubnis, weiter als Tagesmutter zu arbeiten - ihren Traumberuf, den sie bis zur Rente ausüben wollte.

Lena und Ingrid sind sehr unterschiedliche Frauen, haben jedoch eines gemeinsam: Für beide kam ihr lebensveränderndes Ereignis vollkommen unerwartet, und jetzt wollen sie unbedingt wieder richtig mobil sein. Sie mussten lernen, ihr Leben neu auszurichten und sich beruflich anders zu orientieren. Lena zeigt viele ihrer Fotos und schreibt an einem Buch zum Thema Ableismus (Diskriminierung von Menschen mit Behinderung), möchte endlich wieder Autofahren und setzt sich für behindertenpolitische, queere und feministische Themen ein. Und sie hat ein festes Ziel: Mit einem paralympischen Schwimmteam zu trainieren und an Wettkämpfen teilzunehmen. Ingrid hat zum Glück eine Familie gefunden, um deren Kinder sie sich nun intensiv kümmern kann.

Autorin Lotta Pommerien («Guernseys Kriegskinder») begleitet die zwei Frauen im Alltag und legt ein sensibles Porträt zweier Menschen vor, die jeder auf ihre Weise Kämpfernaturen sind. Ihnen gelingt es auf bewundernswerte Weise, mit Hilfe der Familie und Ärzte ihr schwieriger gewordenes Leben zu meistern. «Ich bin kein Monster», sagt Lena, die eine lebenslustige und sportliche junge Frau ist und sagt, sogar froh zu sein, dass es sichtbare Zeichen für das gibt, was ihr passiert ist. Das käme für Ingrid nicht infrage, da sie erkennbar unter ihrer Krankheit leidet. Aber sie hat gelernt, sie weniger an sich heranzulassen, denn «dafür ist die Welt einfach zu schön.»