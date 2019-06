Wenn der Flieger nur auf dich wartet

Blick in die First-Class der Lufthansa. Auch über den Wolken sind Passagiere nicht gleich. Wer am meisten zahlt, bekommt den besten Service, das leckerste Essen und die edelsten Getränke. Doch wahrer Luxus zeigt sich an anderer Stelle. Foto: epa/Tobias Ha

BERLIN (dpa) - „Erstklassig reisen bedeutet, stets das Außergewöhnliche erwarten zu können“ - die Lufthansa wählt große Worte, um ihre First-Class zu bewerben. In den Flugzeugen des deutschen Luftverkehrskonzerns und am Boden herrscht wie bei der Konkurrenz eine strikte Trennung nach mittlerweile vier verschiedenen Buchungsklassen. Während hinten in der Economy-Class das Passagiervolk in engen Reihen sitzt, soll vorne individualisierter Luxus für die bestzahlende Kundschaft herrschen. Dazwischen gibt es noch Premium Economy und Business.