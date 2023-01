Von: Björn Jahner | 18.01.23

BANGKOK: Das thailändische Eisenbahnverkehrsministerium (DRT) hat angekündigt, dass ab Donnerstag (19. Januar 2023) weniger Langstreckenzüge am Hua Lamphong Bahnhof in Bangkok abfahren und ankommen werden.

Nach Angaben der DRT werden bis zu 52 Sonder-, Express- und Schnellzüge vom Krung Thep Abhiwat Central Terminal, auch bekannt als Bang Sue Grand Station, abfahren. Die verbleibenden 62 Fahrten der „Züge des öffentlichen Dienstes", einschließlich der Ausflugszüge und der subventionierten Langstreckenzüge, werden bis auf Weiteres vom Bahnhof Hua Lamphong abfahren.

Die Behörde erklärte, dass die Verringerung der Zahl der Fahrten mit Start oder Ziel Hua Lamphong die Verkehrsstaus im Stadtzentrum von Bangkok verringern soll.

DRT-Generaldirektor Pichet Kunadhamraks erklärte, die Entscheidung, die Langstreckenverbindungen schrittweise zum Krung Thep Abhiwat Central Terminal zu verlegen, stehe im Einklang mit dem Plan der Thailändischen Staatsbahn (SRT), den neuen Bahnhof im Rahmen der 20-jährigen Entwicklungsstrategie des Verkehrsministeriums zum wichtigsten Eisenbahnknotenpunkt des Landes zu entwickeln.

Khun Pichet erläuterte, dass kommerzielle Langstreckenzüge in Richtung Norden und Nordosten am Krung Thep Abhiwat Central Terminal abfahren und auf den Hochbahngleisen Bang Sue-Rangsit verkehren werden, die regelmäßig von den elektrischen Pendlerzügen der Red Line genutzt werden, wenn auch auf eigenen Gleisen. Die Züge des öffentlichen Dienstes, die vom Bahnhof Hua Lamphong in Richtung Norden und Nordosten fahren, verkehren auf den ebenerdigen Gleisen bis zum Wat Samian Naree, wo sie auf die aufgeständerten Gleise der Red Line treffen.

Der DRT-Generaldirektor fügte hinzu, dass die kommerziellen Langstreckenzüge in den Süden nun vom Krung Thep Abhiwat Central Terminal auf den Gleisen der Red Line in entgegengesetzter Richtung zu den nördlichen und nordöstlichen Zügen abfahren werden.