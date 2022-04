Von: Björn Jahner | 14.04.22

BANGKOK: Die Polizei verzeichnete am Mittwoch (13. April 2022), dem dritten der „Sieben gefährlichen Tage“ (11. Bis 17. April 2022) des thailändischen Neujahrsfestes, landesweit 1.225 Verkehrsverstöße, informierte die Bewährungshilfe am Donnerstag die Presse.

In 1.083 Fällen ging es um Alkohol am Steuer, in fünf Fällen um rücksichtsloses Fahren und in 137 Fällen um Fahren unter Drogeneinfluss. Das Gericht ordnete am Mittwoch bei sieben Fahrern das Tragen von Armbändern zur elektronischen Überwachung (EM) an.

In den vergangenen drei Tagen gab es 2.807 Verkehrsverstöße – 2.334 Fälle von Alkohol am Steuer (83,15 Prozent), 18 Fälle von rücksichtslosem Fahren (0,64 Prozent) und 455 Fälle von Fahren unter Drogeneinfluss (16,2 Prozent). Die Provinz Surin meldete am Mittwoch mit 190 die meisten Fälle von Alkohol am Steuer, gefolgt von Bangkok (131) und Ubon Ratchathani (123).

„Im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres ist die Zahl der Fälle von Alkohol am Steuer von 1.398 auf 1.083 gesunken – ein Rückgang von 22,5 Prozent“, so der Generaldirektor des Ministeriums Wittawan Soonthornkachit. Khun Wittawan führte fort, dass Fahrer, denen das Tragen von EM-Armbändern auferlegt wurde, sich sieben Tage lang von 19 Uhr bis 5 Uhr morgens in ihren Wohnungen aufhalten müssen.

Die elektronische Überwachungszentrale des Ministeriums wird ihre Bewegungen 24 Stunden am Tag überwachen und sofort Beamte entsenden, wenn es zu einem Verstoß gegen die gerichtliche Anordnung kommt, warnte Khun Wittawan.

„Das Amt für Bewährungshilfe hat während des Songkran-Festes in diesem Jahr 78 Kontrollpunkte entlang der Hauptstraßen eingerichtet. Insgesamt 1.485 Beamte und freiwillige Helfer sind an diesen Kontrollpunkten stationiert, um den Autofahrern kostenloses Trinkwasser und Handdesinfektionsmittel zur Verfügung zu stellen und um sicherzustellen, dass die Verkehrsregeln eingehalten werden“, fügte er hinzu.