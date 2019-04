Von: Redaktion DER FARANG | 11.04.19

CHIANG MAI: Die Tourismusbranche erwartet zum thailändischen Neujahrsfest wegen des dichten Smogs zehn Prozent weniger Touristen als geplant.

Laut dem Gouverneur der staatlichen Tourismusbehörde (TAT), Yuthasak Supasorn, wird das Dunstproblem in der nördlichen Region während des Songkran-Festivals vom 12. bis 16. April einen direkten Einfluss auf den Tourismus haben. Viele Urlauber hätten ihre Reisepläne geändert und würden in Thailand andere Regionen aufsuchen. Infolgedessen würden die Tourismuseinnahmen in Nordthailand um zwei Milliarden Baht geringer ausfallen. Nach einem Bericht der „Nation“ liegt die Hotelauslastung in Chiang Mai bei nur rund 60 Prozent.