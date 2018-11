BANGKOK: Leitplanken auf den Mittelstreifen der Highways haben Sachverständige auf einem Seminar zu Unfallverhütung und Sicherheit gefordert.

Thailändische Straßen brauchten zentrale Barrieren, um die Auswirkungen von Verkehrsunfällen zu minimieren, sagte Witthaya Chartbanchachai, Leiter eines Unfallverhütungszentrums, das mit der Weltgesundheitsorganisation WHO zusammenarbeitet. Auf der 13. Weltkonferenz für Verletzungenprävention und Sicherheitsförderung (Safety 2018) in Bangkok wurde der Zustand der Straßen als wesentlicher Faktor für die Schwere von Unfällen bezeichnet. Thailands Straßennetz zählt zu den gefährlichsten der Welt. Deshalb appellieren Experten an die Regierung, die Straßen zu verbessern. Witthaya betonte, die meisten Straßen hätten keine Leitplanken. Dies bedeute, wenn ein Fahrzeug bei einem Unfall in die Gegenfahrbahn rase, würde es eine schwere und oft tödliche Kollision geben.