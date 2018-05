Von: Redaktion DER FARANG | 25.05.18

BANGKOK: Das zunehmende Einfangen von Schlangen und deren Umsiedlung machen Experten für die Explosion der Rattenpopulation verantwortlich.

„Thai Rath“ berichtet, dass im letzten Jahr 4.519 Pythons und weitere Schlangen in Bangkok gefangen wurden. Der Yanawa-Bezirk im Südosten der Stadt hatte die meisten mit 786, gefolgt von Hua Mark mit 627 und Bang Khun Thian mit 608. In den ersten vier Monaten des Jahres 2018 wurden bereits 881 Pythons und 18 Warane sowie weitere Schlangen gefangen. Davon wurden 913 in Nationalparks und im Umland ausgesetzt. Gemäß dem Umweltexperten Suphasorn Pathumratanathan wurden seit Anfang 2017 etwa 5.500 Ratten tötende Tiere aus der Stadt vertrieben. Sie hätten in diesem Zeitraum 600.000 Ratten fressen können. Kein Wunder also, dass die Nagetierpopulation in der Stadt jetzt bei mindestens eine Million liegt.