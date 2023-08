BANGKOK: Etwa 2,6 Millionen Inlandsreisen wurden während des zurückliegenden langen Muttertags-Wochenendes vom 12. bis 14. August 2023 unternommen, wobei ihr Gesamtwert auf 8,76 Milliarden Baht geschätzt wird. Im Vergleich zum Vorjahr ist diese Zahl aufgrund von Inflation und diversen anderen Faktoren rückläufig.

Laut dem Gouverneur der Thailändischen Tourismusbehörde (TAT), Yuthasak Supasorn, war ein Rückgang der Inlandsreisen während des letzten langen Wochenendes zu erwarten, da die meisten thailändischen Bürger bereits während der sechstägigen Ferien Ende Juli verreist waren. Die aktuellen Reisen werden voraussichtlich hauptsächlich aus Tagesausflügen zu nahegelegenen Zielen bestehen, was zu geringeren Ausgaben für Hotelübernachtungen und touristische Dienstleistungen führen wird.

Eine aktuelle Umfrage des Tourism Council of Thailand bestätigt die Prognose der TAT: 23 Prozent der befragten Personen planten Reisen innerhalb ihrer Provinz. Etwa 21 Prozent beabsichtigten Übernachtungen in benachbarten Provinzen, während knapp 20 Prozent Tagesausflüge in andere Regionen planten.

Gleichzeitig berichtete die TAT, dass Bangkok das bevorzugte Reiseziel für das vorangegangene langen Feiertagswochenende vom 28. Juli bis zum 2. August war. Mehr als 600.000 Reisen wurden in die Hauptstadt unternommen, was insgesamt 3,13 Milliarden Baht an Einnahmen aus dem Tourismussektor generierte. Die östliche Region verzeichnete mit 367.190 Reisen die zweithöchste Besucheranzahl und erzielte Einnahmen von 1,34 Milliarden Baht. Die nördlichen Provinzen belegten den dritten Platz mit 290.350 Besuchen und Einnahmen in Höhe von 1,11 Milliarden Baht.