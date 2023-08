Wenige Stars bei der Eröffnung des Filmfestivals Venedig

Von: Redaktion (dpa) | 31.08.23

VENEDIG: Wegen des Hollywood-Streiks sind deutlich weniger Filmstars als üblich zur Eröffnung der Filmfestspiele Venedig gekommen. Einige italienische Politiker schritten am Mittwochabend über den roten Teppich, etwa Italiens Infrastruktur- und Transportminister Matteo Salvini.

Neben den Jury-Mitgliedern - zu denen der US-Regisseur Damien Chazelle, die neuseeländische Regisseurin Jane Campion und der irische Filmemacher Martin McDonagh gehören - war vor allem italienische Prominenz zu sehen. Etwa das Filmteam des Eröffnungsfilms «Comandante», der im Anschluss an die Eröffnungszeremonie gezeigt werden sollte.

Anschließend begrüßte die italienische Schauspielerin Caterina Murino als Moderatorin die Gäste zur Eröffnungszeremonie. «Ein herzlicher und unterstützender Gruß an diejenigen, die nicht hier bei uns sind, um den intellektuellen und wirtschaftlichen Wert ihrer Arbeit zu verteidigen und uns daran zu erinnern, dass das künstlerische Schaffen das Vorrecht talentierter Männer und Frauen ist, das nicht an die künstliche Intelligenz delegiert werden kann», sagte sie in Anspielung auf den Hollywood-Streik. Die mehr als 11.000 gewerkschaftlich organisierten Drehbuchautoren streiken in den USA seit Anfang Mai. Seit Mitte Juli streiken zudem Zehntausende Mitglieder der Schauspielgewerkschaft SAG-AFTRA.