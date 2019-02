Von: Redaktion DER FARANG | 07.02.19

ARE (dpa) - Michaela Wenig hat im dritten Abfahrtstraining bei der Ski-WM in Are als beste Deutsche den achten Platz belegt. Auf die Erstplatzierte Stephanie Venier aus Österreich fehlten der Skirennfahrerin vom SC Lenggries am Donnerstag 0,37 Sekunden. Venier hatte allerdings wie einige andere Fahrerinnen einen Torfehler. Kira Weidle belegte mit 0,90 Sekunden Rückstand Rang 15, Meike Pfister kam auf Rang 28 mit 1,34 Sekunden Rückstand. Pfister ist die einzige deutsche Starterin in der Kombination am Freitag.

«Wenn die Strecke nochmal verkürzt wird eventuell, dann wird es ein verdammt enges Rennen», sagte Wenig. Wegen der Wettervorhersagen ist unklar, ob die Abfahrt am Samstag über die volle Distanz gehen kann.