COLOGNY (dpa) - Das Weltwirtschaftsforum (WEF) gibt am Dienstag (14.00 Uhr) einen Ausblick auf das diesjährige Jahrestreffen in Davos. WEF-Gründer Klaus Schwab stellt am Sitz der Organisation in Cologny bei Genf prominente Teilnehmer sowie die zentralen Themen der viertägigen Tagung in den Schweizer Alpen vor.

Unter dem Motto «Globalisierung 4.0: Auf der Suche nach einer globalen Architektur im Zeitalter der Vierten Industriellen Revolution» diskutieren vom 22. bis 25. Januar mehr als 3000 Gäste, darunter Dutzende Staats- und Regierungschefs sowie Wirtschaftsbosse und Vertreter internationaler Nichtregierungsorganisationen. Im Mittelpunkt steht der Umgang mit globalen Herausforderungen wie der Gefahr extremer Wetterbedingungen.

Erwartet werden unter anderem Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Brasiliens neuer Präsident Jair Bolsonaro, der chinesische Vizepräsident Wang Qishan sowie ranghohe Vertreter der US-Regierung. US-Präsident Donald Trump hatte seinen geplanten Besuch in Davos allerdings mit Verweis auf den Haushaltsstreit mit den Demokraten abgesagt. Auch der französische Staatschef Emmanuel Macron kommt nicht; er bleibt wegen der Proteste der «Gelben Westen» zu Hause.