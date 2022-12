Weltstrafgericht will milderes Urteil fÃ¼r Ex-RebellenfÃ¼hrer Ongwen

DEN HAAG: Das Weltstrafgericht hat die Verurteilung des Ex-Rebellenführers Ugandas, Dominic Ongwen, wegen grausamer Kriegsverbrechen in einem Berufungsprozess bestätigt. Da Ongwen aber selbst Kindersoldat gewesen sei und traumatische Erfahrungen gemacht habe, müsse das Strafmaß erneut verhandelt und nach unten korrigiert werden, entschied das Gericht am Donnerstag in Den Haag. Der heute 47-Jährige wurde im Alter von etwa neun Jahren entführt und zum Soldaten gemacht.

In einem ersten Verfahren war Ongwen zu 25 Jahren Haft wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Uganda verurteilt worden - darunter Mord, Verstümmelungen, sexuelle Gewalt und der Einsatz von Kindersoldaten. Ongwen war jahrelanger Kommandant der berüchtigten Miliz Lord's Resistance Army (LRA).

Wie der Internationale Strafgerichtshof feststellte, sei es von besonderer Bedeutung, dass Ongwen ein Täter sei, der selbst zuvor Opfer gewesen sei. Diese Umstände seiner Persönlichkeit könnten nicht unabhängig von den zu verurteilenden Taten gesehen werden. Ongwen sei als unschuldiges Kind entführt, indoktriniert und zum Soldaten gemacht und zu Gewalttaten gezwungen worden. Dies habe seinen moralischen Rahmen geprägt und seine Opferschaft habe nicht im Alter von 18 Jahren geendet.

Das Gericht betonte, dass eine Strafmilderung, über die nun erneut verhandelt werden muss, die Schwere der Verbrechen und das große Leid der Opfer nicht minimieren solle. Als weiteren Grund für eine Strafminderung nannte das Gericht, dass die Verteidigung zu Recht beanstandet habe, dass die hohe Zahl an Opfern mehrfach berücksichtigt worden sei. Dadurch sei das Strafmaß zu hoch ausgefallen.

Die «Widerstandsarmee des Herrn» war über Jahrzehnte eine der mörderischsten Milizen in Uganda und den angrenzenden Staaten. Ongwen war einer der Stellvertreter des berüchtigten LRA-Chefs Joseph Kony, der noch immer flüchtig ist. Er hatte sich Anfang 2015 ergeben, die Vorwürfe gegen ihn aber als unwahr zurückgewiesen.