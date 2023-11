Weltskiverband: Russische Athleten bleiben ausgeschlossen

BAD MITTERNDORF: Russische Athleten werden bis auf Weiteres nicht an Wettbewerben des Weltskiverbandes Fis teilnehmen.

Das sagte Michal Lamplot, Race-Direktor Langlauf beim Weltverband, am Dienstag beim Forum Nordicum der nordischen Skisportjournalisten im österreichischen Bad Mitterndorf. Natürlich wolle man immer die besten Athleten am Start haben. «Die Zeit ist aber noch nicht reif dafür», sagte Lamplot mit Blick auf den weiter andauernden Angriffskrieg Russlands in der Ukraine.