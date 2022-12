CHIANG RAI: Ein Ausschuss des Repräsentantenhauses für Telekommunikation und digitale Wirtschaft und Gesellschaft, die Regierung und der Privatsektor haben in Thailands nördlichsten Provinz ein Labor für Weltraumtechnologie eröffnet.

Das Raumfahrttechnologielabor befindet sich auf dem Gelände der Technischen Hochschule Wiang Pa Pao im Bezirk Wiang Pa Pao. Es ist ein fortschrittliches Zentrum für die Erforschung der Weltraumtechnologie, die Ausbildung des entsprechenden Personals und die Anwendung der Weltraumtechnologie für verschiedene Zwecke, einschließlich der Bewältigung von Naturkatastrophen.

Viele Unternehmen haben die Einrichtung des Weltraumtechnologielabors unterstützt, darunter Thaicom Co, Charoen Pokphand Group, True Corporation und Terospace Co in Zusammenarbeit mit der Agentur für Geoinformatik und Weltraumtechnologieentwicklung.

Kalaya Roongwijitchai, Vorsitzende des Parlamentsausschusses, sagte gegenüber der Presse, dass Chiang Rai für das Raumfahrttechnologielabor ausgewählt worden sei, weil die Stadt mit vielen Umweltproblemen wie Feinstaub, Abflüssen und Erdrutschen zu kämpfen habe und die Raumfahrttechnologie zur Vorhersage solcher Probleme eingesetzt werden könne.

Die neue Einrichtung könnte auch technologisches Wissen mit der örtlichen Jugend teilen und so die Bildungsgleichheit fördern. Das Modell des Weltraumtechnologie-Laborprojekts am Wiang Pa Pao Technical College werde evaluiert und könne dann in anderen Regionen des Landes angewandt werden, so Khun Kalaya.