BANGKOK: Thailand wird die Entwicklungen seiner Weltraumtechnologie nutzen, um die anhaltende Luftverschmutzung und die Umweltprobleme anzugehen, die derzeit die öffentliche Gesundheit und den Ruf des Landes beeinträchtigen.

Der Ausschuss des Repräsentantenhauses für Kommunikation, Telekommunikation und digitale Wirtschaft und Gesellschaft (DES) arbeitet derzeit mit dem Exzellenzzentrum für Weltraumtechnologie und -forschung (Ecstar) an der Nutzung der Weltraumtechnologie, um das Problem der Luftverschmutzung zu bekämpfen. Das thailändische Start-up-Unternehmen TeroSpace, das am Wiangpapao Technical College in Chiang Rai ein Weltraumtechniklabor eröffnet hat, ist ebenfalls an dem Projekt beteiligt.

Der Vorsitzende von Ecstar, Settapong Malisuwan, erklärte, dass das Projekt Satellitenaufnahmen nutzen wird, um das Muster von Waldbränden in ganz Thailand zu erfassen und die Bedingungen zu überwachen, die zur PM2,5-Verschmutzung beitragen. Die Daten werden zusammengestellt, um eine Chronologie der Waldbrände zu erstellen, die dann analysiert werden kann, um zukünftige Brände vorherzusagen, so dass Präventionsmaßnahmen ergriffen werden können.

Ecstar wurde mit der Entwicklung der ersten Satelliten im erdnahen Orbit (LEO) des Landes sowie mit der Förderung der internationalen Zusammenarbeit mit anderen Raumfahrtbehörden beauftragt.

Thailand leidet derzeit unter katastrophaler Luftverschmutzung, insbesondere im Norden des Landes, wo Waldbrände und landwirtschaftliche Verbrennungen die PM2,5-Werte weit über den nationalen Grenzwert treiben. Am letzten Dienstag (11. April 2023) meldete IQAir für Chaing Mai einen Luftqualitätsindex von 210 und stufte die Stadt erneut als die am stärksten verschmutzte Stadt der Welt an diesem Tag ein.