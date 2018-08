WIEN (dpa) - Wer sich als Astronaut fühlen will, ohne ins All zu fliegen, kann sich nun beim Österreichischen Weltraumforum (ÖWF) bewerben.



Bis zum 10. Oktober sucht das ÖWF insgesamt sechs Männer oder Frauen zur Erweiterung seines Teams von Analog-Astronauten. Die Kandidaten müssen aus der EU, der Schweiz oder Liechtenstein kommen, zwischen 25 und 45 Jahre alt sein sowie Erfahrungen in Wissenschaft und Technik mitbringen. «Außerdem erforderlich sind gute Englischkenntnisse, Teamfähigkeit, körperliche Fitness und eine Körpergröße zwischen 165 und 190 cm, damit die künftigen Analog-AstronautInnen den ÖWF-Raumanzug-Prototypen tragen können», teilte das ÖWF am Donnerstag mit. Mindestens zwei der sechs neuen Analog-Astronauten sollen an der für 2020 geplanten nächsten Mars-Analog-Mission des ÖWF teilnehmen.

Die Analog-Astronauten, die praktisch Tester für den 45 Kilogramm schweren Raumanzug sind, würden in einer fünf Monate langen Ausbildung trainiert. Zu den bisher sechs Analog-Astronauten gehört die deutsche Mathematikerin Carmen Köhler. Sie hatte zuletzt im Februar im Sultanat Oman an einer simulierten Mars-Mission teilgenommen. Dabei arbeiteten die Analog-Astronauten drei Wochen lang abseits der Zivilisation unter möglichst realistischen Bedingungen, um die Abläufe bei einer bemannten Mars-Mission zu testen. Die Erkenntnisse dieser internationalen Missionen mit ihren zahlreichen Experimenten sollen einen Flug zum Roten Planeten besser vorbereiten helfen.

Das ÖWF ist ein Netzwerk für Weltraumfans, den Weltraumsektor, die Industrie, die universitäre Lehre und die Öffentlichkeit. Es hat sich auf Mars-Experimente spezialisiert und viele Missionen gestartet.