Von: Björn Jahner | 03.09.22

BANGKOK: Acht transsexuelle Menschen aus Thailand und Deutschland haben sich auf den Weg zur Identifizierung ihrer selbst begeben, angetrieben von einem dringenden Bedürfnis nach Klarheit, aber gleichzeitig von Unsicherheit begleitet.

Einige trafen ihre Entscheidungen in der Kindheit und Jugend, andere während der Pubertät oder in einer Partnerschaft, aber alle widersetztem sich dem ständigen Druck und der Verletzlichkeit, der sie daran hinderte, sich in die Person zu verwandeln, die sie wirklich sein wollten.



Im September präsentieren das B-Floor Theatre (Bangkok) und das Residenztheater (München) die neue Performance, inspiriert von und basierend auf dem Leben der acht Interviewpartner, die seit 2019 dokumentiert wurden. Verwoben mit Geschichten, Mythologien und Literatur aus zwei verschiedenen Teilen der Welt, wird die Performance von zwei thailändischen Performern, einer deutschen Performerin, einem thailändischen Videokünstler und der thailändisch-deutschen Crew geleitet.



Die Weltpremiere findet von Donnerstag, 15. September bis Sonntag, 18. September 2022 und von Donnerstag, 22. September bis Sonntag, 25. September 2022 in Bangkok statt. Die darauffolgenden Vorstellungen finden im Oktober in München statt.



Die thailändisch-deutsche Koproduktion thematisiert die Selbstwahrnehmung von Trans-Personen, die Reaktionen von Freunden und Familien sowie die Hindernisse und die Selbstbestimmung, die zur Hinterfragung der sexuellen Identität als Mensch, ob transgender oder nicht, führten, der alle Rechte und die Freiheit über den eigenen Körper und Geist zustehen. Die Aufführungen finden im The Jim Thompson Art Center, 10/1 Kasem San 2 Alley, Wang Mai, Pathum Wan, statt. Eintritt 750 Baht. Weitere Informationen erteilt das Goethe-Institut Thailand.