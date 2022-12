Von: Redaktion (dpa) | 30.12.22 | Aktualisiert um: 10:38 | Überblick

Der ehemalige brasilianische Fußballspieler Pele winkt bei der Präsentation eines neuen Fußballplatzes in der Barackensiedlung Morro da Mineira in Rio de Janeiro. Er ist am 29. Dezember 2022 im Alter von 82 Jahren gestorben. EPA-EFE/Marcelo

Brasilien trauert um den «König»: Pelé mit 82 Jahren gestorben

SÃO PAULO: Edson Arantes do Nascimento war einer der besten Fußballer und schon zu Lebzeiten eine Legende. Dreimal holte er mit der Seleção den WM-Titel und trug den Namen seines Landes damit hinaus in die Welt.

Brasilien weint um «O Rei»: Nach dem Tod von Fußball-Idol Pelé hat die brasilianische Regierung eine dreitägige Staatstrauer angeordnet. Ein entsprechendes Dekret des scheidenden Präsidenten Jair Bolsonaros wurde am Donnerstag im Amtsblatt veröffentlicht. «Pelé, der König des Fußballs, war einer der größten Sportler aller Zeiten. Der einzige dreifache Weltmeister bewies mit seinen Taten, dass er nicht nur ein großartiger Sportler war, sondern auch ein großer Bürger und Patriot, der den Namen Brasiliens überall bekannt machte», hieß es in einer Mitteilung der brasilianischen Regierung.

Der rechte Staatschef Bolsonaro schrieb auf Twitter: «Wir trauern um einen Mann, der durch den Fußball den Namen Brasiliens in die Welt getragen hat. Er verwandelte Fußball in Kunst und Freude. Möge Gott seine Familie trösten und ihn in seiner unendlichen Barmherzigkeit aufnehmen.»

Bolsonaro scheidet am Sonntag aus dem Amt, dann übernimmt der Linkspolitiker Luiz Inácio Lula da Silva die Regierungsgeschäfte im größten Land Lateinamerikas. «Ich hatte ein Privileg, das die jüngeren Brasilianer nicht hatten: Ich habe Pelé live spielen sehen. Er spielte nicht nur. Ich habe gesehen, wie Pelé eine Show abzog. Denn wenn er den Ball bekam, machte er immer etwas Besonderes, was oft in einem Tor endete», schrieb Lula auf Twitter. «Pelé hat uns heute verlassen. Er ging in den Himmel, um mit Coutinho, seinem großen Partner bei Santos, zusammenzuspielen. Er hat eine Gewissheit hinterlassen: Es hat nie eine Rückennummer 10 wie ihn gegeben. Vielen Dank, Pelé.»

Der Sarg von Pelé soll am frühen Montagmorgen vom Albert-Einstein-Krankenhaus in São Paulo in dessen Heimatstadt Santos transportiert werden. Dort findet am Dienstag im engen Familienkreis die Beerdigung statt, wie Pelés langjähriger Club FC Santos mitteilte. Demnach soll der Sarg mit dem Leichnam am Montag zunächst im Stadion des FC Santos in der Mitte des Spielfelds aufgebahrt werden. Die öffentliche Totenwache wird dann voraussichtlich um 10 Uhr beginnen.

«Pelé war einer der größten Fußballer, der je gespielt hat. Und als einer der bekanntesten Athleten der Welt verstand er die Kraft des Sports, Menschen zusammenzubringen», schrieb der frühere US-Präsident Barack Obama über einem gemeinsamen Foto mit Pelé auf Twitter. «Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und allen, die ihn geliebt und bewundert haben.»

Pelé war am Donnerstag im Alter von 82 Jahren einem Krebsleiden erlegen. Edson Arantes do Nascimento, wie der Stürmer mit vollem Namen hieß, war im September vergangenen Jahres ein Tumor am Dickdarm entfernt worden. Danach musste er immer wieder zur Chemotherapie, die Medienberichten zufolge zuletzt nicht mehr anschlug. Seine letzten Tage verbrachte Pelé im Kreise seiner Familie im Krankenhaus.

Der Brasilianer war schon zu Lebzeiten eine Legende. Der Weltverband FIFA kürte ihn - ebenso wie den Argentinier Diego Maradona - zu einem der «Spieler des 20. Jahrhunderts». Mit 77 Treffern in 92 Länderspielen ist Pelé bis heute Rekordtorschütze der Seleção. Mit Brasiliens Nationalmannschaft holte er 1958, 1962 und 1970 drei WM-Titel.

Pelés Abschieds-Botschaft: «Liebe, Liebe und Liebe, für immer»

Pelé hat der Welt eine letzte Botschaft hinterlassen. «Seine heutige Botschaft wird zu einem Vermächtnis für zukünftige Generationen», stand auf den Social-Media-Accounts des am Donnerstag im Alter von 82 Jahren gestorbenen Brasilianers: «Liebe, Liebe und Liebe, für immer.»

Weltmeister von 2002 trauert um Pelé

Der Tod der brasilianischen Fußball-Legende Pelé versetzt ein ganzes Land in Trauer. Den ersten bestürzten Reaktionen nach dem Tod des brasilianischen Weltmeisters von 1958, 1962 und 1970 folgten unzählige weitere, auch von späteren Helden der Seleção. «Mein Beileid an die ganze Familie. Ruhe in Frieden, ewiger König», schrieb Ronaldinho, brasilianischer Weltmeister von 2002, bei Twitter zu einem gemeinsamen Bild von der Siegerehrung nach dem 2:0-Finalsieg seiner Mannschaft gegen Deutschland vor 20 Jahren.

Auch Ronaldinhos damaliger Mitspieler Ronaldo, der im Endspiel von Yokohama beide Tore zum bislang letzten brasilianischen WM-Titel erzielt hatte, würdigte den Verstorbenen: «Einzigartig. Genial. Technisch. Kreativ. Perfekt. Unerreicht. Wo Pelé hingegangen ist, ist er geblieben. Er hat die Spitze nie verlassen und verlässt uns heute.» Pelé sei der König des Fußballs, «der Größte aller Zeiten». Pelés Vermächtnis werde Generationen überdauern, schrieb der frühere Weltklasse-Stürmer. «Heute und immer werden wir dich feiern. Vielen Dank, Pelé. Ruhe in Frieden.»

Cafu, Brasiliens Kapitän der WM-Elf von 2002, meldete sich ebenfalls zu Wort. «Pelé wird niemals sterben», teilte der frühere Abwehrspieler mit, denn «Pelé ist ewig, er ist König, er ist einzigartig... er wird in jedem großartigen Tor, in jedem meisterhaften Spiel, in jedem von uns, der von ihm und seiner ganzen Generation inspiriert wurde, verewigt werden.»

Nach langer Behandlung war die «König» («O Rei») genannte Fußball-Ikone am Donnerstag um 15.27 Uhr Ortszeit im Alter von 82 Jahren einem Krebsleiden erlegen, wie das Albert-Einstein-Krankenhaus in São Paulo bestätigte. «Alles, was wir sind, verdanken wir dir», schrieb Pelés Tochter Kely Nascimento auf Instagram. «Wir lieben dich unendlich, ruhe in Frieden.»

Sarg mit Pelé soll im Stadion des FC Santos aufgebahrt werden

Der Sarg des am Donnerstag verstorbenen brasilianischen Fußball-Idols Pelé soll am frühen Montagmorgen vom Albert-Einstein-Krankenhaus in São Paulo in dessen Heimatstadt Santos transportiert werden. Dort findet am Dienstag im engen Familienkreis die Beerdigung statt, wie Pelés langjähriger Club FC Santos mitteilte.

Demnach soll der Sarg mit dem Leichnam am Montag zunächst im Stadion des FC Santos in der Mitte des Spielfelds aufgebahrt werden. Die öffentliche Totenwache wird dann voraussichtlich um 10 Uhr beginnen.

Die Zeremonie soll bis 10 Uhr am Dienstag andauern, wenn der Leichenzug durch die Straßen von Santos führt - vorbei auch am Kanal 6, wo Pelés Mutter Dona Celeste wohnt. Sie wurde kürzlich 100 Jahre alt.

FIFA-Präsident Infantino würdigt verstorbenen Pelé

ZÜRICH: FIFA-Präsident Gianni Infantino hat in einer Stellungnahme des Fußball-Weltverbandes an die Leistungen Pelés erinnert. «O Rei», der König, wie Pelé genannt wurde, sei in vielerlei Hinsicht einzigartig gewesen. «Pelé tat Dinge, von denen kein anderer Spieler auch nur zu träumen wagte», schrieb Infantino über die am Donnerstag im Alter von 82 Jahren im Albert Einstein-Krankenhaus in São Paulo verstorbene Legende.

«Vor allem aber bestieg «The King» den Thron mit einem Lächeln im Gesicht», teilte der FIFA-Chef mit. «Der Fußball konnte damals sehr brutal sein, und Pelé wurde oft hart angefasst. Aber er wusste sich zu wehren und war immer ein vorbildlicher Sportler, der seinen Gegnern echten Respekt entgegenbrachte.»

Die Momente, die er gemeinsam mit dem dreimaligen Weltmeister verbracht habe, «werden für immer in meinem Gedächtnis und in meinem Herzen bleiben», schrieb Infantino. «Pelé hatte eine magnetische Ausstrahlung, und wenn man mit ihm zusammen war, blieb der Rest der Welt stehen.»

Das Vermächtnis des Weltmeisters von 1958, 1662 und 1970 lasse sich nicht in Worte fassen. «Sein Leben besteht aus mehr als nur Fußball. Er hat die Wahrnehmung in Brasilien, in Südamerika und in der ganzen Welt zum Besseren verändert.» Pelé sei schon seit langer Zeit unsterblich «und wird deshalb für immer bei uns sein.»