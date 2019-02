Von: Redaktion DER FARANG | 28.02.19

Foto: The Nation

PRACHUAP KHIRI KHAN: In einer nervenaufreibenden, gefährlichen Arbeit haben Experten für die Kampfmittelbeseitigung am Mittwoch eine 1.000 Pfund schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg kontrolliert gesprengt.

Die Experten der Luftwaffe hatte für die Sprengung ein vier Meter tiefes Loch graben lassen und die Bombe elektronisch gezündet. Sie war am Dienstagmorgen bei Bauarbeiten unter einer Eisenbahnbrücke im Bezirk Pranburi entdeckt worden. Ein Bagger grub unter der Brücke zwischen den Bahnhöfen Khao Tao und Wang Phong für die Fundamente einer zweiten Eisenbahnlinie. Der Zugverkehr von Bangkok in den Süden des Landes musste eingestellt werden. Nachdem die Bombe behutsam abtransportiert worden war, erhielten die am Bahnhof Hua Hin wartenden Züge um 20.30 Uhr grünes Licht, die Fahrt fortzusetzen.

Die meterlange, 12 Zoll breite Bombe war sicher festgeschnallt und auf Sand auf der Ladefläche eines 10-Rad-Lastzuges zu einem verlassenen Flughafen in Ban Benjapas drei Kilometer von der Brücke entfernt gebracht worden. Der alte Flughafen wurde für die Sprengung ausgewählt, weil sich die nächsten Wohnhäuser zwei Kilometer entfernt befinden.