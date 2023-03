Weltklimarat berät über Synthese-Bericht zum Klimawandel

INTERLAKEN: In der Schweiz beginnen am Montag die Abschlussberatungen über den sogenannten Synthese-Bericht des Weltklimarats (IPCC). Er fasst die Ergebnisse von sechs Einzelberichten zusammen, die in den vergangenen Jahren veröffentlicht wurden und den Kenntnisstand der Wissenschaft über den Klimawandel zusammenfassen. Der Synthese-Bericht soll die Kernbotschaften noch einmal herausarbeiten. Er ist eine der Grundlagen für die nächsten Klimaverhandlungen. Das Ergebnis wird am 20. März öffentlich vorgestellt.

Rund 700 Vertreter der 195 Mitgliedsländer des Weltklimarates gehen den wissenschaftlichen Bericht in Interlaken im Laufe der Woche Zeile für Zeile durch und segnen das Gesamtergebnis ab. Damit hat das Dokument das Gütesiegel aller Länder, und keine Regierung kann die darin aufgeführten Erkenntnisse mehr in Frage stellen.

Der Synthesebericht ist der Abschluss des sechsten Sachstandszyklus seit Beginn des IPCC 1988. Die Zyklen dauern etwa sieben Jahre.