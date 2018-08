Von: Redaktion DER FARANG | 23.08.18

AMSTERDAM/GENF (dpa) - Mit einem Friedensmarsch feiert der Weltkirchenrat an diesem Donnerstag sein 70-jähriges Bestehen in Amsterdam. Dort hatten 147 Mitgliedskirchen am 23. August 1948 den Ökumenischen Rat der Kirchen (ÖRK) gegründet, eine Kirchenorganisation nach dem Vorbild des Völkerbundes, dem Vorläufer der Vereinten Nationen.

Der ÖRK hat heute rund 350 Mitgliedskirchen mit mehr als 500 Millionen Mitgliedern, darunter die evangelischen Kirchen in Deutschland. Die römisch-katholische Kirche gehört nicht dazu.

Nach dem Friedensmarsch ab 13.00 Uhr beginnt um 16.00 Uhr ein Festakt mit Gottesdienst in der Nieuwe Kerk in Amsterdam. Der ÖRK mit Sitz in Genf begleitet das Jubiläum mit zahlreichen Veranstaltungen in mehr als 100 Ländern. Im Juni war Papst Franziskus zu einer Begegnung eigens nach Genf gereist. 2021 findet die Vollversammlung des ÖRK erstmals in seiner 70-jährigen Geschichte in Deutschland statt. Dazu werden in Karlsruhe Tausende Christen aus aller Welt erwartet.