Welterbekandidat im Fadenkreuz der Erdöljäger

Written by: Björn Jahner | 31/03/2019

PHETCHABUN: Im südöstlichen Teil der Nordregion des Landes befindet sich Phetchabun, das verborgene Kulturerbe von Thailand. In der malerischen Provinz sind mit den Nationalparks Phu Hin Rong Kla, Nam Nao und Tat Mok gleich drei beeindruckende Naturreservate beheimatet sowie mit Muang Leng und Muang Lom zwei antike Städte aus der Sukhothai-Ära des 12. Jahrhunderts. Das bedeutendste Juwel der Provinz ist jedoch der Geschichtspark Si Thep, die älteste antike Siedlung des Landes, die in Bezug auf ihre Größe und historischen Bedeutung mit vielen der beliebtesten UNESCO-Welterbestätten in Südostasien mithalten kann. Doch die Naturvielfalt und der kulturelle Reichtum der Provinz sind in Gefahr: auf einer öffentlichen Anhörung wurde die Bevölkerung Ende Februar über die Pläne zweier Energieriesen informiert, nur wenige Meter entfernt von einem der größten Monumente des Historienparks eine Anlage zur Onshore-Erdölförderung errichten zu wollen.