Von: Redaktion DER FARANG | 06.02.19

LAHTI (dpa) - Rekord-Weltcupsieger Gregor Schlierenzauer kehrt an diesem Wochenende nach zehn Wochen Pause in den Weltcup zurück.



Der 28 Jahre alte Skispringer aus Tirol wird eineinhalb Wochen vor der WM in Seefeld die Wettbewerbe im finnischen Lahti bestreiten, wie der Österreichische Skiverband am Mittwoch mitteilte. «Wir werden bei den letzten beiden Weltcup-Stationen vor der Heim-Weltmeisterschaft noch verschiedenen Athleten die Chance geben, sich zu beweisen», sagte Trainer Andreas Felder.

Schlierenzauer hat in seiner Karriere bereits 53 Springen im Weltcup gewonnen. In diesem Winter hatte bisher keine guten Ergebnisse geliefert und noch vor der Vierschanzentournee eine Pause eingelegt. Seine Teilnahme an der WM ist unsicher, denn einige ÖSV-Rivalen haben den sechsmaligen Weltmeister in den vergangenen Monaten deutlich überholt.