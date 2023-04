Von: Björn Jahner | 06.04.23

Foto: National News Bureau Of Thailand

BANGKOK: Wie die Weltbank mitteilte, wird die thailändische Wirtschaft in diesem Jahr voraussichtlich um 3,6 Prozent wachsen, gegenüber 2,6 Prozent im vergangenen Jahr, gestützt durch einen stärkeren privaten Verbrauch, eine Erholung des Tourismussektors und einen starken Nachholbedarf infolge der Wiedereröffnung Chinas.

Die Aussichten für 2023 blieben gegenüber einer Prognose vom Dezember unverändert, während im September noch ein Wachstum von 4,1 Prozent vorausgesagt wurde.

Die Weltbank erklärte in einem Bericht, dass die Zahl der ausländischen Touristen in Thailand in diesem Jahr auf 27 Millionen ansteigen und bis 2024 das Niveau vor der Pandemie übertreffen wird.

Die zweitgrößte Volkswirtschaft Südostasiens empfing im vergangenen Jahr 11,15 Millionen ausländische Touristen, verglichen mit fast 40 Millionen vor der Pandemie 2019.

Die Weltbank fügte hinzu, dass die Investitionen zwar weiter zunehmen würden, die Warenexporte in Dollar gerechnet jedoch aufgrund der globalen Verlangsamung in diesem Jahr voraussichtlich um 1,8 Prozent zurückgehen würden.