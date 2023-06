Von: Björn Jahner | 14.06.23

Eine Frau wird im Anantara Spa im Anantara Riverside Resort in Bangkok von einer Therapeutin mit einem Cannabis-Kompressenball massiert, um Körperschmerzen zu heilen. Foto: epa/Rungroj Yongrit

BANGKOK: Der Gouverneur der Thailändischen Tourismusbehörde (TAT), Yuthasak Supasorn, hat Pläne für den Tourismussektor vorgestellt, der jährlich etwa 3 Billionen Baht oder 20 Prozent des BIP ausmacht und der neuen Regierung vorgelegt werden soll.

Um mehr internationale Touristen anzuziehen, will die TAT ihre Werbeaktivitäten und die Organisation von Veranstaltungen beschleunigen sowie gleichzeitig nachhaltige Trends aufgreifen. Dazu gehört auch die Aufwertung Thailands als globales Drehkreuz für den boomenden Wellness-Tourismus.

Die Pläne, die auf der jüngsten TAT-Vorstandssitzung vorgestellt wurden, konzentrieren sich auf drei Aspekte: Ganzjahrestourismus, nachhaltiger Tourismus und integrativer Tourismus, der sicherstellt, dass die Vorteile gerecht im Land und unter den Beteiligten verteilt werden.

Chiruit Isarangkun na Ayuthaya, Direktor des Office of Convention and Exhibition Promotion (TCEB), betonte ebenfalls die Bedeutung der MICE-Industrie (Meetings, Incentives, Konferenzen und Ausstellungen) in Thailand.

Die MICE-Branche verzeichnete von 2017 bis 2019 ein jährliches Wachstum von 5 Prozent, wovon das ganze Land profitierte.

Das TCEB wirbt dieses Jahr mit der neuen Kampagne „New Dimensions of Good MICE in Thailand“. Sie soll ein Netzwerk schaffen, Marketingmöglichkeiten erweitern und die Zusammenarbeit für den Erfolg unterstützen.

Die diesjährige Werbestrategie des TCEB umfasst Marketing- und Verkaufskampagnen sowie die Durchführung von Veranstaltungen. Bisher haben in diesem Jahr 38 Kongresse in Thailand 30.351 Teilnehmer angezogen und 380 Millionen Baht eingebracht. Auf 18 inländischen Messen wurden 180 Millionen Baht eingenommen und Geschäfte im Wert von 750 Milliarden Baht abgeschlossen. Diese Ausstellungen zogen über 400.000 Besucher aus dem ganzen Land an.

Die MICE-Branche in Thailand verzeichnete in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2023 (Oktober 2022 bis März 2023) 10 Millionen MICE-Reisende, die Einnahmen in Höhe von 25 Milliarden US-Dollar generierten.

Es wird erwartet, dass die Zahl der MICE-Reisenden bis zum Ende dieses Steuerjahres 17 Millionen erreichen wird, die einen Umsatz von 59 Milliarden erwirtschaften.