Von: Greta Christen | 28.07.19

HUA HIN: „Der Ort des königlichen Freizeitvergnügens“ – klingt das nicht verlockend als Wochenendziel? Auf thailändisch heißt dieser magisch klingende Ort Had Chao Samran und liegt tatsächlich nur knapp zwei Stunden Autofahrt von Bangkok entfernt. Einsamer endlos langer Strand mit immer leichter Brise, malerische Fischerboote, Bretterbuden mit frischen Meeresfrüchten und tatsächlich auch original italienische Holzofenpizza. Mangrovenwanderungen, bezahlbare hübsche Unterkünfte und tatsächlich auch echte Wale. Kein Wunder, dass bereits König Naruesan Anfang des 17. Jahrhunderts diese Gegend zu seinem Lieblingserholungsort auserkor. Daher auch der Name. Okay, die Pizza und die Hotels gab es damals noch nicht. Er musste sich dort seine eigenen Paläste bauen, die teilweise auch heute noch zu besichtigen sind.

Durchatmen am Strand

Der 15 Kilometer lange Strand zum Spazieren, Sandburgen bauen und Muscheln sammeln ist Entspannung pur. Foto: Christen

Der Wind, der ist eigentlich immer da. Eine leichte Brise weht ständig am 15 Kilometer langen Strand von Had Chao Samran. Nur zwei Stunden Fahrt südlich von Bangkok, (Richtung Hua Hin) kann man regelrecht durchatmen, den Smog und den Trubel der Hauptstadt vergessen. Gleich hinter dem Ortseingang von Phetchaburi biegt man links ab. Buchstäblich immer geradeaus bis ins (ans) Meer. Durch Reisfelder, bis das bizarre Denkmal der silbernen Fische auf das Dorf hinweist.

Das Fischerdorf mit vielen hübschen Hotels und Restaurants erstreckt sich entlang der Uferstraße. Während der Woche trifft man nur Fischerfamilien auf ihren traditionellen Saleng-Gefährten (Motorrad mit Beiwagen) auf der Hauptstraße, am Wochenende und an Feiertagen können sich aber dort auch schon mal die Reisebusse drängeln. Voll wird es dann aber nur unter den Kasuarinen am Strand direkt vor dem Dorfplatz. Ansonsten – rechts und links - alles herrlich leer am Meer: keine Liegestühle, keine Jet Skis. Und sehr sehr selten westliche Touristen...

Die Qual der (Betten-) Wahl

Die Fischer lassen sich nicht von den Ausflüglern aus der Ruhe bringen. Bunte Boote bieten tolle Fotomotive. Foto: Christen

Erstaunlich, wie selten der Ort in internationalen Reiseführern erwähnt ist. Schließlich ist er so nah an Bangkok und bietet so viele hübsche und ausgefallene Unterkünfte: Boutique Bungalow, Flugzeug oder Poolvilla, die Auswahl ist vielfältig.

Für Ausländer am unkompliziertesten ist wohl das Fisherman's Resort. Es bietet schöne geräumige Bungalows, großer Pool am breiten Strand, internationale und Thai-Küche.

Fisherman's Resort Haad Chao Samran, 170 T. Hat Chao Samran, A. Mueang, Phetchaburi (Google-Maps: http://bit.ly/2xoBBeD), Tel.: 032-478.020, 032-441.370-2, www.thefishermansresort.com.

Charme hat auch das Seasky Resort. Mit gemütlichen Bungalows und einem einladenden Swimmingpool direkt am Strand hält es alle Zutaten für einen erholsamen Kurzurlaub bereit.

Sea Sky Resort, 5 Moo 2, Soi 2, T. Hat Chao Samran, A. Mueang Phetchaburi (Google-Maps: http://bit.ly/2J30VNO), Tel.: 032-478.431, www.seaskyresort.com.

Die Wat-Khao-Luang-Höhle: Ein magischer Ort, vor allem am späten Vormittag, wenn die Sonne steil hinein scheint. Foto: tbbstudio

Entlang des Strandes, rechts und links vom Dorfzentrum, sind außerdem noch andere ähnliche Bungalowresorts. Ohne thailändische Sprachkenntnisse wird es dort aber oft schwierig. Im Oasis 91 Resort & Restaurant trifft man mit Glück sogar den deutschen Besitzer an. Einer von zwei deutschen Hausbesitzern im Dorf übrigens. Schöne geräumige Bungalows in einem gepflegten Garten. Original italienische Pizza, Pasta und Steaks sind beliebt und berühmt.

Oasis 91 Resort & Restaurant, 91 Ban Don Sabai Alley, T. Hat Chao Samran, Ban Laem, A. Mueang Phetchaburi (Google-Maps: http://bit.ly/2J5bobG), Tel.: 098-267.0077, www.oasis91.in.th.

Zur Auswahl stehen auch Themenhotels wie The Paradise Resort, da gibt es Zimmer im echten Flugzeug. Allerdings schreckt das Partyresort westliche Besucher doch meistens eher ab.

The Paradise Resort, 111 Moo 1, Soi Thetsaban 1/4, T. Hat Chao Samran, A. Mueang Phetchaburi (Google-Maps: http://bit.ly/2XGMWWe), Tel.: 084-076.7838.

Wer mehr Platz sucht, findet auch jede Menge gepflegte Ferienhäuser (www.thaihomerental.asia) in verschiedenen Größen, bis hin zu reizvollen Pool-Villen wie das Manao Beach House (www.thaibeachvilla.com) in bester Strandlage und mit eigenem Privatpool.

Manao Beach House, T. Hat Chao Samran, A. Mueang Phetchaburi (Google-Maps: http://bit.ly/2JjnZa7), www.thaibeachvilla.com.

Wilden Tieren auf der Spur

Das königliche Mangrovenprojekt: über Stege kann man bis ins offene Meer spazieren und wilde Kreaturen bewundern. Foto: mr_gateway

Endlose Strandspaziergänge, Muscheln sammeln und Krebse beobachten – wem das zu langweilig wird oder wer größere Tiere sucht: kein Problem. Ein breites Mangrovengebiet bietet Abwechslung und riesige Warane zum Bestaunen. Gleich am Dorfausgang ist ein Lehrpfad auf Stelzen. Auf Erkundung mit dem Leihfahrrad (20 Baht) oder per Bähnchen (kostenlos) sieht man nicht nur seltsame Schlammspringer-Kreaturen und seltene Vögel, auch unheimliche Echsen und große Warane sind ständig dort.

Laem Phak Bia Environment Research Development Project, Laem Phak Bia, A. Ban Laem, T. Mueang Phetchaburi (Google-Maps: http://bit.ly/2xrgw3i), Tel.: 092-273.0546, www.lerdilc.com/main.

Wer nicht seekrank wird, für den ein Tipp: Ja, es gibt wirklich Wale in der Bucht von Had Chao Samran. Anfang Dezember kommt jedes Jahr eine Gruppe von ca. 20 Riesensäugern der Brydes Spezies dorthin. Lokale Unternehmen und Fischer nehmen gerne Touristen auf eine Tour mit (organisierte Ausflüge s. u.). Vorsicht, es ist eher rustikal, weniger komfortabel, aber es lohnt sich. Ganz selten werden die riesigen Tiere sogar vom Strand aus gesehen. So wie letzten Dezember, wo die Brydeswale tatsächlich nachmittags hinter den Steinbegrenzungen entlang sprangen. Also Augen auf zum Horizont hin!

Kurios: in der Dorfmitte neben dem Tempel befindet sich ein immer zugängliches Museum, für kleinere Kinder sicher interessant: ein Walskelett.

Love Wildlife Foundation, Tel.: 084-977.2747, www.lovewildlife.org. Wild Encounter Thailand, Tel.: 099-292.2666, www.wildencounterthailand.com.

Natur und Kultur entdecken

Im Dezember kann man tatsächlich Wale sehen, von Booten und mit sehr viel Glück auch vom Ufer. Foto: epa/Narong Sangnak

Phetchaburi ist nur 15 Minuten entfernt. Von vielen einfach nur als Durchfahrtsort nach Hua Hin übersehen, bietet die Stadt aber erstaunlich viel. Besonders spektakulär: die Wat Khao Luang Höhle. Bereits vor mehreren tausend Jahren entdeckt, nutzen schon die großen thailändischen Könige diese Bergöffnung zur Meditation und zum Gebet. Auch heute befindet sich noch ein Tempel mit mehreren hundert Buddha Statuen tief in der Erde. Mystische Stimmung, besonders wenn das Sonnenlicht durch die runden Öffnungen hineinstrahlt. Ein absolutes Besichtigungsmuss! Auch andere ungewöhnliche Tempel kann man in Phetchaburi bestaunen. Alte Holztempel und andere im Angkor Wat Stil.

Tham Khao Luang, Khao Wang Road, Phetchaburi (Google-Maps: http://bit.ly/300gxqY). Mo.–So. von 07.00–18.00 Uhr.

Abkühlung bietet dann ein Getränk im Kultrestaurant Rabieng Rim Nam (1 Shee Sra Inn Road, Phetchaburi) im traditionellen Holzhaus am Fluss. Die englischsprachigen Besitzer sind gerne zu einem Plausch bereit und haben immer neue Tipps.

Anfahrt

Ab Bangkok am besten mit dem Auto in Richtung Phetchaburi, Had Chao Samran ist ausgeschildert. Züge und Vans fahren bis nach Phetchaburi, von dort weiter mit dem Tuk-Tuk.