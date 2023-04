«Welcome Home Mr. President!» - Joe Biden in Nordirland und Irland

BELFAST/BALLINA: Joe Biden zelebriert seine irischen Wurzeln wie bisher kein anderer Amtsinhaber im Weißen Haus. Mit der Feier zum 25. Jahrestag des Karfreitagsabkommens in Nordirland verbindet er eine ausgiebige Tour durch die Heimat seiner Vorfahren in der Republik Irland.

«Stars and Stripes» - die blau-weiß-rote Flagge der Vereinigten Staaten ist schon Tage vor dem geplanten Besuch von US-Präsident Joe Biden in dem Städtchen Ballina allgegenwärtig. Sie hängt als Wimpel an Girlanden über der Hauptstraße, weht vor Pubs und Geschäften. Selbst die Schaufensterpuppen halten kleine Fähnchen in den Händen.

Der amerikanische Präsident, dessen Vorfahren teilweise aus dem Städtchen im Westen Irlands kommen, wird am Dienstagabend zur Feier des 25.-Jahr-Jubiläums des Karfreitagsabkommens in Belfast im benachbarten Nordirland erwartet. Mit dem Friedensschluss 1998 endete ein jahrzehntelanger Bürgerkrieg zwischen Befürwortern und Gegnern einer Vereinigung der beiden Teile Irlands, der Tausende Menschen das Leben gekostet hatte. Damals wie heute galten die USA als Garantiemacht des Abkommens, das durch den EU-Austritt Großbritanniens zeitweise als gefährdet galt.

Mehr Zeit als für den Norden hat Biden aber für die Republik Irland im Süden eingeplant. Neben der Hauptstadt Dublin stehen verschiedene Orte auf dem Programm, die mit der Familiengeschichte des US-Präsidenten verknüpft sind. Abschluss soll am Freitag eine Rede vor der St.-Muredach-Kathedrale in Ballina werden.

Biden hat nie einen Hehl aus seiner Liebe zur Grünen Insel gemacht. Bei einem Besuch im Jahr 2016, damals noch als Vizepräsident, sagte er, das Land sei ihm «in die Seele eingeschrieben». Den Stolz und die Zuneigung für die Heimat seiner Vorfahren verband er aber auch mit Hochachtung für deren Mut, alles für ein besseres Leben in der Neuen Welt zurückzulassen - eine Verneigung vor den heutzutage oft nicht gern gesehenen Wirtschafts-Migranten.

Irland wurde zur Mitte des 19. Jahrhunderts von einer Hungerkatastrophe heimgesucht, die schätzungsweise eine Million Menschen das Leben kostete und noch mal so viele zur Auswanderung trieb. Hintergrund war die Kartoffelfäule, eine Pflanzenseuche, die mehrere Ernten hintereinander verdarb und das wichtigste Nahrungsmittel des Landes ungenießbar machte.

County Mayo, in dem Ballina liegt, verlor damals etwa ein Drittel seiner Bewohner. Kurz vor dem Präsidentenbesuch laufen in dem 10.000-Einwohner-Städtchen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Die Straßen um die Kathedrale herum sind abgesperrt, Arbeiter bauen an einem hohen Gerüst vor der Kirche. Hier und da sieht man Sicherheitsbeamte mit Knopf im Ohr herumhuschen. Es wimmelt von Polizisten.

Und es liegt Vorfreude in der Luft. «Wir werden für einen Tag lang von einem kleinen Ort zum Zentrum der Welt. Das ist ziemlich fantastisch», freut sich Pub-Besitzer Liam Naughton, der seinen Laden für die erwartete zusätzliche Kundschaft auf Vordermann bringt. Von der Bar an der Brücke über den für seinen Lachs berühmten River Moy kann man direkt auf die Kathedrale blicken.

Die 27.000 Ziegelsteine für die Pfeiler des Kirchenschiffs wurden im Jahr 1828 von Bidens Ur-Ur-Urgroßvater Edward Blewitt geliefert. Der kaufte später von den Einnahmen Fahrkarten für die Überfahrt nach Amerika für sich und seine Familie, wie das Weiße Haus mitteilt. Ein weiterer irischer Vorfahre des US-Präsidenten stammt aus dem Osten der Insel und war Schuhmacher - das hat Biden sogar mit seinem Vorvorgänger Barack Obama gemeinsam, wie er einmal verriet.

Dass der amerikanische Präsident einer von ihnen ist, ist für Tom und Owen Duffy ein klarer Fall. «Welcome Home Mr. President» haben die Brüder auf ein großes Banner mit dem Bild des US-Präsidenten drucken lassen. Sie wollen es vor ihrem Drive-In-Café an einer zentralen Kreuzung in Ballina aufhängen, das gerade rechtzeitig zum Präsidentenbesuch fertig werden soll. «Wir haben 10.000 Stück von diesen hier bestellt», sagt Owen und hält einen Pappbecher hoch, der mit dem Biden-Foto bedruckt ist.

Sein Bruder Tom setzt große Hoffnung auf einen Boom für den Tourismus in der Region, vor allem aus den USA. «Wir haben so eine schöne Szenerie am Fluss. Wir haben den Strand und wir haben Wald», schwärmt er und fügt hinzu: «Das ist ein schöner Ort und hoffentlich profitieren wir von einem positiven Nebeneffekt».

Mehr Besucher aus Amerika wünschen sich auch Michelle und Cathal Sweeney. Das Paar betreibt einen Pub in unmittelbarer Nähe zur Kathedrale, den sie mit unzähligen US-Flaggen geschmückt haben. Michelle, die Biden bei seinem letzten Besuch sogar die Hand schütteln konnte, hofft insgeheim, dass sie ihm ein Bier in ihrem Pub zapfen kann. «Das wäre ein Traum», sagt Michelle. Sie dürfte nicht die einzige sein, die von einer ganz persönlichen Begegnung mit dem irisch-amerikanischen Präsidenten träumt.