BANGKOK: Das Tragen von Gesichtsmasken in öffentlichen Verkehrsmitteln und in Kinos ist weiterhin vorgeschrieben, so das Gesundheitsministerium.

Wie Dr. Aekkachai Piansriwatchara, stellvertretender Direktor der Gesundheitsabteilung des Ministeriums für öffentliche Gesundheit, am Donnerstag (29. September 2022) erneut erklärte, wird Covid-19 am Samstag (1. Oktober 2022) von einer gefährlichen übertragbaren Krankheit in eine übertragbare Krankheit unter Überwachung herabgestuft.

Die Gesundheitsabteilung hielt nach der Neueinstufung des Virus eine Pressekonferenz über Hygiene- und Umweltgesundheitsstandards ab.

Zu den angesprochenen Themen gehörten die Besorgnis über Unternehmen mit höherem Risiko und die Frage, ob die thailändische Stop-Covid-19-2-Plus-Plattform bestehen bleiben wird.

Dr. Aekkachai sagte, dass trotz der Lockerung der meisten Maßnahmen die Reinigung der üblichen Kontaktstellen und Untersuchungen am Arbeitsplatz weiterhin erforderlich sein werden. Mit diesen Maßnahmen soll die Sicherheit der Bevölkerung gewährleistet werden.

Allerdings wird das Ministerium die Maßnahmen für einige Unternehmen mit höherem Risiko mäßigen, während die oben erwähnte Plattform beibehalten wird, da diese Unternehmen das Gesetz über die öffentliche Gesundheit und das Gesetz über übertragbare Krankheiten befolgen müssen.

Dies schreibt vor, dass die Menschen bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel oder beim Kinobesuch Gesichtsmasken tragen und sich so weit wie möglich an die Regeln des sozialen Abstands halten müssen, so Dr. Aekkachai.

Auf die Frage, wie sich das Leben der Menschen verändern wird, antwortete er, dass es sich verbessern wird, da das Gesundheitsbewusstsein der Menschen besser ist als zu Beginn der Pandemie.