Von: Björn Jahner | 21.09.23

Foto: The Nation

BANGKOK: Der öffentliche Park an der Hochstraße Phran Nok–Phutthamonthon Sai 4 im Bangkoker Bezirk Thawee Watthana heißt ab sofort auch Haustiere wie Hunde und Katzen willkommen.

Der 46 Hektar große haustierfreundliche Park ist ein Segen für die Haustierbesitzer in der Region, denn auf vielen öffentlichen Plätzen sind Haustiere verboten.

Haustierbesitzer müssen sich jedoch per QR-Code auf den Parkschildern anmelden, ihre Tiere an der Leine oder – wie in Thailand weit verbreitet – im Kinderwagen halten und die Hinterlassenschaften ihrer Lieblinge sofort beseitigen.



Der Sprecher der Bangkok Metropolitan Administration (BMA), Aekwaranyu Amrapal, sagte am Mittwoch (20. September 2023), dass der Park nach der Eröffnung am letzten Sonntag (17. September 2023) von Haustierbesitzern gut angenommen wurde und bewiesen hat, dass es eine Nachfrage nach Bereichen gibt, in denen Besitzer mit ihren Haustieren spazieren gehen können.



Der öffentliche Park steht Tierhaltern rund um die Uhr zur Verfügung und bietet eine Reihe von Einrichtungen wie Aktivitätsbereiche, Entspannungspavillons, Spazier- und Laufwege sowie Parkplätze.

Um dem Bedürfnis der Bewohner nach Ruhe, Bewegung und Freizeitaktivitäten gerecht zu werden, hat die BMA bisher mehrere Bereiche eröffnet, in denen Haustiere willkommen sind. Diese sind: