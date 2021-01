PATTAYA/BANGLAMUNG: Chonburis Gesundheitsbehörde hat weitere Plätze mitgeteilt, die mit Covid-19-Fällen in Banglamung in Verbindung stehen. Wer diese Orte zu den genannten Tagen und Zeiten aufgesucht hat, sollte sich umgehend bei einem der Gesundheitsdienste melden und sich auf das Virus testen lassen.

1. Kon La Fan in Nordpattaya am 6. Dezember von 21 bis 1 Uhr.



2. Markt am Eingang des Tempels Nongket Noi in Banglamung vom 13. bis 23. Dezember von 17 bis 18 Uhr.



3. Getränkeladen vor Mueang Pattaya 1 im Bezirk Nongplalai in Banglamung am 24. und 25. Dezember von 16 bis 16.30 Uhr.



4. Yamato Sushi Pattaya (Sukhumvit Jomtien) am 26. Dezember von 15 bis 17 Uhr.



5. Tempel Kratingrai in Banglamung am 26. Dezember von 19 bis 20 Uhr.



6. Silapin Esan in Südpattaya (Third Road) am 27. Dezember von 22 bis 1.30 Uhr.



7. Tor Pak Nudelrestaurant in Südpattaya (Nähe Land Office) am 28. Dezember von mittags bis 13 Uhr.



8. Teaw Kaproa Chaiyapruek 2 (Nähe Sportstadion) in Banglamung am 28. Dezember von mittags bis 13 Uhr.



9. Filiale Ae & Ek Steak Wilaiwan in Südpattaya am 29. Dezember von 16 bis 17 Uhr.



10. Jaw Chabu 199 (Nähe Kreuzung Mit Kamon – Siam Country Club) in Banglamung am 29. Dezember von 20 bis 21 Uhr.