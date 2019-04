Von: Redaktion DER FARANG | 29.04.19

Foto: The Nation

BANGKOK: Der Aktivist Srisuwan Janya will am Montag bei der Wahlkommission (EC) Beschwerde gegen die Wahl von 11 Kandidaten der Partei Future Forward einlegen, weil sie an Medienunternehmen beteiligt sein sollen.

Srisuwan sagte am Sonntag, er sei von vielen Leuten über deren Beteiligungen an Medienunternehmen informiert worden. Mindestens 11 Kandidaten von Future Forward hätten möglicherweise gegen das Gesetz verstoßen. Wenn sie für schuldig befunden werden, drohen ihnen ein bis zehn Jahre Gefängnis und eine Geldstrafe von 20.000 bis 200.000 Baht. Zudem dürften sie sich 20 Jahre keiner Wahl stellen.

Der Partei-Vorsitzende Thanathorn Juangroongruangkit wurde bereits wegen angeblicher Beteiligung an einem Medienunternehmen von der EC angeklagt. Er sagte am Sonntag, er werde der EC alle Informationen zur Verfügung stellen. Der Politiker besteht darauf, er habe seine Anteile am 8. Januar seiner Mutter übertragen, lange bevor die Kommission ihn als Kandidaten für das Parlament registrierte.