Von: Redaktion DER FARANG | 03.08.19

THAILAND: Erneut haben sich Motorradfahrer in herunterhängenden Kabeln verfangen und verletzt.

In Chonburi erlitt ein 48 Jahre alter Motorradtaxifahrer Verletzungen am Nacken und am Körper. Er berichtete, ein Kabel habe sich dreimal um seinen Hals gelegt. Neben den Verletzungen beklagt der Mann Schäden an seinem Motorrad und an seiner Bekleidung. Erhebliche Verletzungen erlitt ein 15-Jähriger Schüler auf dem Heimweg, als sich in Samut Prakan ein herunterhängendes Kabel um den Hals des Sozius wickelte. In den letzten Monaten hat es wiederholt Unfälle mit herabhängenden Kabeln gegeben, bei denen Motorradfahrer oder Fußgänger getötet oder verletzt wurden. Mit finanzieller Unterstützung der Regierung haben die Städte Bangkok, Pattaya und Chiang Mai damit begonnen, die Leitungen unterirdisch zu verlegen. Bis zum Abschluss der Arbeiten werden allerdings Jahre vergehen.