CHIANG RAI: Die Behörden bereiten ein zweites Krankenhaus für die Aufnahme von Covid-19-Patienten vor. Am Montag wurden weitere sechs Infektionen in Chiang Rai unter Frauen gemeldet, die von ihrer Arbeit in Tachilek in Myanmar zurückkehrten.

Der Leiter des öffentlichen Gesundheitswesens der Provinz, Thossathep Boonthong, berichtete, zu den neuen Fällen gehörten vier Frauen, die im Hotel 1G1-7 in Tachilek arbeiteten. Sie meldeten sich am vergangenen Mittwoch bei den Behörden. Ihre Tests am Sonntag bestätigten ihre Infektionen. Die beiden anderen Frauen hatten im Hollywood-Nachtclub und in einer Karaoke-Bar in der Stadt gearbeitet und kehrten am Samstag zurück. Ihre Tests am Sonntag waren ebenfalls positiv. Alle werden im Krankenhaus Chiang Rai Prachanukroh behandelt. In Thailand gibt es inzwischen 38 Fälle, die in direktem und indirektem Zusammenhang mit Menschen stehen, die aus Tachilek zurückkehrten.

Da die Zahl der in Chiang Rai gefundenen Infektionen zunimmt, arbeiten Beamte der nördlichen Provinz mit ihren myanmarischen Amtskollegen im Thai-Myanmar-Grenzkomitee (TBC) zusammen, um die im Nachbarland arbeitenden Thais zu ermutigen, durch den offiziellen Grenzübergang an der zweiten Thai-Myanmar-Freundschaftsbrücke zurückzukehren.

Der Hotspot in Tachilek ist das Hotel 1G1-7. Es wirbt für sich selbst als Unterhaltungskomplex und ist nur 1,5 Kilometer von der thailändischen Grenze, Bezirk Mae Sai, und knapp drei Kilometer vom ständigen Grenzübergang entfernt. Der Komplex hat ausländische Investoren und bietet Pubs, Frauen, Karaoke und ein Kasino. Nach Angaben von Sophon Iamsirithaworn, Direktor der Abteilung für übertragbare Krankheiten, arbeiten dort Hunderte Thais. Das Hotel ist seit dem 24. November wegen des Coronavirus-Ausbruchs in diesem Gebiet Myanmars geschlossen.