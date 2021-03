Weitere Online-Gemeinderatssitzung in England läuft aus dem Ruder

Von: Redaktion (dpa) | 21.03.21

HULL: Bei einer Online-Gemeinderatssitzung sind in England erneut die Emotionen hochgekocht. In einem Video, das ein BBC-Journalist auf Twitter teilte, ist zu sehen, wie sich die Ratsmitglieder der ostenglischen Stadt gegenseitig anschreien und einander vorwerfen, keine Gemeindesteuer zu zahlen oder bei einem Fototermin die Corona-Abstandsregeln gebrochen zu haben. «Halt endlich den Mund», ruft einer der Teilnehmer. Andere sind empört.

Der Streit am vergangenen Donnerstag, der auf Twitter die Runde machte, erinnert an ein in Großbritannien zum Kult gewordenes Video einer Ratssitzung der kleinen Gemeinde Handforth, über die sich vor einigen Wochen das halbe Land in den sozialen Medien amüsierte. Die damalige Heldin des Videos - Jackie Weaver - war darin trotz wüster Beschimpfungen ruhig geblieben und hatte ihren Kontrahenten humorvoll Kontra gegeben.