RAYONG: Am Freitagmorgen wurden am beliebten Mae Ram Phueng Beach in der Provinz Rayong an der Ostküste des Landes lange schwarze Ölteppiche gesichtet, wie Beamte und Einheimische der Presse berichteten.

Es wird vermutet, dass die Ölteppiche von einem dritten Leck in einer Unterwasserpipeline der Star Petroleum Refining Plc (SPRC) vor dem Industriegebiet Ma Ta Phut stammen.

Am Donnerstag sagte Rayongs Gouverneur Charnna Iamsaeng, dass die SPRC die Behörden über ein weiteres Leck in der Nähe der Stelle informiert habe, an der die beiden vorherigen Lecks aufgetreten waren. Nach Aussage der SPRC handele es sich jedoch nur um kleine Mengen, die hin und wieder austräten, und dass das Unternehmen dabei sei, das Leck zu reparieren.

Foto: The Nation

Beamte des Umweltschutzministeriums wurden zur Überwachung des Ölteppichs am Strand von Mae Ram Phueng im Bezirk Mueang in Rayong (Rayong-Stadt) beauftragt. Sie stellten fest, dass der Ölteppich an den Strand gespült wurde und dunkle Flecken hinterließ, woraufhin eine Saugmaschine zur Reinigung des Sandstrandes eingesetzt wurde.

Die schwarzen Ölflecken wurden an zwei Stellen gefunden, die jeweils über einen Kilometer lang waren. Bei der ersten Stelle handelte es sich um den Strand, an dem der Hua-Rot-Kanal in Tambon Tapong ins Meer mündet, bei der zweiten um den Bereich, in dem der Khao-Sab-Kanal in Tambon Pae ins Meer mündet.

Die Betreiber von Strandrestaurants beklagten zwischenzeitlich, die Ölteppiche hätten ihr Geschäft stark beeinträchtigt, weil nach den beiden Öllecks keine Badegäste mehr an den Strand gekommen seien. Sie sagten, die Situation sei schlimmer als die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie.

Am 25. Januar kam es an einer Unterwasserpipeline der SPRC zu einem Leck, wodurch 47.000 Liter Rohöl ausgelaufen sein sollen.

Am 10. Februar wurde dann ein weiterer Ölteppich entdeckt, als schätzungsweise 5.000 Liter Öl etwa 20 Kilometer von der Küste entfernt ausliefen.

Am Freitag patrouillierten mehrere Behörden mit 31 Booten und einer Drohne auf dem Meer, um weitere Ölteppiche aufzuspüren, aber sie fanden keine.

Da keine weiteren Ölteppiche auf dem Meer ein bis zwei Kilometer vor der Küste entdeckt wurden, verlegten die Behörden die Ölfangbojen von der Küste zurück zum schwimmenden Pier, von dem aus die Öltanker das Öl über die unterirdische Pipeline zu den Raffinerien transportieren.

Nach Angaben der Behörden haben bisher 8.302 Personen bei der SPRC eine Entschädigung beantragt.