BANGKOK: Der Nordosten, die Mitte, der Süden und der Osten Thailands werden heute (3. Oktober 2023) weitere Niederschläge abbekommen, da eine Reihe von Wetterlagen über dem Land zusammentreffen.

Ein Hochdrucksystem, das über Südchina liegt, dehnt seinen Einfluss auf die nördlichen und nordöstlichen Regionen aus, während der Südwestmonsun über der Andamanensee, Thailand und dem Golf von Thailand vorherrscht sowie ein Tiefdruckgebiet die untere nordöstliche Region Thailands, das untere Laos und Kambodscha erfasst.

Das Meteorologische Amt hat eine Warnung an die Bewohner der betroffenen Gebiete herausgegeben, um sie vor den sich ansammelnden Regenfällen zu warnen, die zu plötzlichen Überschwemmungen und Sturzfluten führen könnten, insbesondere in den Vorgebirgen in der Nähe von Wasserstraßen und in tief liegenden Gebieten.

Für den Großraum Bangkok besteht eine 70-prozentige Regenwahrscheinlichkeit.

In der oberen Andamanensee und im oberen Golf von Thailand wird ein Seegang von 1 bis 2 Metern erwartet, in Gebieten mit Gewitterstürmen noch höher. Kleineren Schiffen wird empfohlen, vorsichtig zu navigieren und die sturmgeplagten Gebiete zu meiden.