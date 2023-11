Weitere Leichen nach Thailand überführt

Foto: The Nation

BANGKOK: Eine dritte Gruppe von 10 Leichen thailändischer Arbeiter, die im Konflikt zwischen Israel und der Hamas getötet wurden, wird am heutigen Mittwoch (1. November 2023) nach Bangkok geflogen.

Der Konflikt hat 32 thailändische Arbeiter das Leben gekostet, 19 weitere wurden verletzt und 22 von der Hamas als Geiseln genommen.

Wie das Außenministerium am Dienstag (31. Oktober 2023) mitteilte, wird die Maschine LY083 der El Al Israel Airlines mit den Leichen von 10 thailändischen Arbeitern an Bord am Mittwoch auf dem internationalen Flughafen Suvarnabhumi landen.



In der Zwischenzeit wurden 115 thailändische Arbeiter repatriiert und kamen mit dem Flug SL7005 der thailändischen Lion Air um 05.35 Uhr am Dienstag auf dem Flughafen Don Mueang an.

Das Ministerium fügte hinzu, dass weitere 329 thailändische Arbeiter mit zwei Flügen – einem von Arkia Israeli Airlines und einem von El Al – am Dienstagabend um 19.20 und 23.00 Uhr den Suvarnabhumi Airport erreichten.



Bisher wurden mit 48 Flügen 7.891 Thais aus Israel zurückgebracht.