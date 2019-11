Von: Redaktion DER FARANG | 23.11.19

Foto: The Nation

BANGKOK: Die Abteilung für Kultur, Sport und Tourismus bei der Stadtverwaltung will im kommenden Jahr die Khlongs Prawet Burirom und Bang Luang für Touristen öffnen.

Ausländische Urlauber unternehmen in der Hauptstadt gerne Bootsfahrten, um die traditionellen Lebensweisen der Bevölkerung kennenzulernen. Deshalb untersucht die Stadtverwaltung, welche Kanäle für den Tourismus in Frage kommen und welche als schwimmende Märkte promotet werden können.

Die Verwaltung hat bereits mit dem Bootsunternehmen Krungthep Thanakom (KT) an Wochenenden und Feiertagen von 8 bis 18 Uhr kostenlose Bootsfahrten vom Pier Bang Wa zum Anleger am Wat Kamphaeng Bang Chak in der Nähe des Marktes Khlong Bang Luang organisiert. Außerdem werden kostenlose Bootsfahrten vom Pier Bang Wa entlang des Flusses Chao Phraya angeboten mit den Zielen Wat Intharam, Saphan Phut, Rachinee und Tha Chang von 6 bis 9 Uhr (alle 30 Minuten) und von 9 bis 19 Uhr (jede Stunde).